Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le attuali trame di Upas stanno ponendo l'attenzione su un personaggio capace di tenere alta l'attenzione. Si tratta di Lara Martinelli, una donna da un passato tutto sommato pulito, ma capace di tutto, pur di ottenere ciò che vuole.

La signora Martinelli, nel corso delle recenti puntate di Upas, sta portando avanti un mefistofelico piano, fingendo di essere ancora incinta. Tuttavia Roberto non si accorgerà di nulla, o prima o poi capirà che Lara sta mentendo?

Upas: Lara finge di essere incinta

Al centro dei recenti episodi di Upas c'è una storyline che non mancherà di riservare sorprese. Il personaggio coinvolto è quello di Lara Martinelli, una giovane donna ambiziosa e perfida, le cui doti sono sempre state sfruttate per aspetti negativi. Tuttavia, tra astuzia e ambizione, Lara sembra avere un punto debole: Roberto. Ancora non è chiaro se lo ami davvero o se lo desideri solo per soldi o potere, fatto sta che la donna non sembra disposta a rinunciare a lui. La notizia della non programmata e inaspettata gravidanza ha fatto in modo che la signora Martinelli sfruttasse la sua condizione per avvicinarsi ulteriormente a Ferri. Tuttavia il padre di Filippo non sembra affatto interessato alla madre del nascituro, nonostante questa aspetti un figlio da lui.

Lara, sebbene sia ossessionata da Ferri, sa benissimo che quest'ultimo non la considera per niente. Difatti la notizia dell'aborto ha fatto comprendere a Lara di avere i giorni contati a casa Ferri, dato che Roberto la manderebbe via in pochissimo tempo.

Martinelli vuole prendere un neonato

Nel corso delle recenti puntate di Upas è emerso il piano di Lara.

La donna non ha rivelato a nessuno di aver perso il bambino, facendo credere a tutti di essere ancora in dolce attesa. Per i primi tempi le basterà recarsi da sola alle visite, per il futuro si servirà dell'apporto di una pancia finta. In alcune scene, infatti, è stata mostrata la donna parlare a telefono con qualcuno, in cui chiedeva al suo interlocutore di procurargli in una data stabilita un neonato, in modo da far credere che sia suo figlio.

Upas: Roberto potrebbe capire che Lara sta mentendo

Dunque il piano di Lara sembra chiaro e alquanto diabolico: volersi appropriare del figlio di un'altra persona, la quale potrebbe averlo abbandonato solo per necessità. Tuttavia una persona così scaltra come Roberto riuscirà a non accorgersi degli inganni di Lara? Roberto potrebbe accorgersi che la pancia della donna e finta o sentirla parlare con qualcuno a telefono, e capire che non è più in stato interessante. Trattandosi di una persona vendicativa e fredda, Ferri potrebbe farle di tutto, una volta scoperto di essere stato preso in giro.