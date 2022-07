Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana 18-22 luglio 2022 delle puntate in onda su Rai 3 alle 20:45 e in replica su RaiPlay. L'attenzione sarà su diversi fronti. Raffaele dovrà fare i conti con la scoperta da parte di Ornella della sua amicizia particolare con Elvira. Una verità molto scomoda che di certo non farà bene alla coppia.

Nel frattempo, Roberto e Marina torneranno da Procida ma, una volta a Napoli, si troveranno davanti alla vendetta di Lara, furiosa e decisa a portare avanti in suo piano: cosa avrà in mente?

Di seguito, quello che succederà nella penultima settimana di luglio per Un Posto al Sole.

Un Posto al sole anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Raffaele è stato costretto a confessare il ricatto di Lello Valsano, dopo che Viola l'ha coperto con Eugenio, sebbene contro tutti i suoi principi. Nicotera non ha reagito affatto bene, sentendosi tradito su più fronti.

Eugenio continua a tenere a distanza Viola, non riuscendo a sopportare di essere stato preso in giro dalla donna della sua vita e la distanza sembra ormai incolmabile.

Nel frattempo, continuano serrate le indagini contro il clan Argento, che si avviano alla fase conclusiva. Eugenio riuscirà a trovare l'uomo che cerca?

Ornella scopre l'amicizia tra Raffaele ed Elvira

Raffaele si è confidato solamente con Elvira, che ha accolto il suo dolore come sempre. Tra loro c'è un'amicizia speciale, che potrebbe però essere fraintesa. Lo stesso Diego, in un primo momento, ha creduto che il padre potesse avere una storia parallela.

C'è anche da dire che Elvira è innamorata di Raffaele e che tra loro c'è stato un bacio.

Un pentito Giordano, però, ha chiarito le cose, dicendole di amare solo la moglie.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole al 22 luglio, Ornella scopre la relazione tra Raffaele ed Elvira e la tensione cresce a casa Giordano.

Un Posto al sole: Lara si vendica di Roberto e Marina

Nelle puntate di Un Posto al sole di luglio, Samuel scopre che Nunzio vuole scappare e fa di tutto per dissuaderlo a lasciar perdere questa folle scelta, sebbene senza risultato.

Nunzio e Chiara sono a un passo dal lasciare l'Italia, ma ecco che una richiesta inaspettata potrebbe mandare all'aria il loro piano.

Infine, nelle puntate in onda dal 18 al 22 luglio 2022 su Rai 3, vedremo Roberto e Marina tornare a Napoli dopo il breve soggiorno a Procida. A Palazzo Palladini si troveranno davanti alla furia di Lara, decisa a portare avanti il suo piano per non far scoprire di essere incinta. Ma non solo.

Lara sarà anche intenzionata a vendicarsi, dopo essere venuta a conoscenza degli ultimi sviluppi nel rapporto tra Marina e Ferri.