Nell’episodio 5993 di Un posto al sole del 20 luglio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Mariella e Serena continueranno ad avere fraintendimenti e arriveranno allo scontro, nel frattempo Ornella e Raffaele saranno sempre più distanti a causa di Elvira. Inoltre gli amici di Nunzio e Chiara continueranno a credere che la coppia sia in procinto di partire per un viaggio di piacere, qualcuno invece saprà la verità e proverà a mettergli i bastoni fra le ruote.

Un posto al sole, anticipazioni 20/7: Mariella e Serena hanno un fraintendimento e si scontrano

Nei recenti episodi di Un posto al sole, Mariella ha iniziato a pensare che Serena ce l'avesse in qualche modo con lei, in particolar modo ha sospettato di starle antipatica. Le anticipazioni dell’episodio della soap partenopea di mercoledì 20 luglio rivelano che fra Altieri e la moglie di Filippo continueranno i fraintendimenti, e la situazione fra Mariella e Serena si aggraverà, al punto che le due donne si scontreranno. Al momento, però, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla lite fra Altieri e Cirillo.

Un posto al sole, episodio 20/7: Ornella e Raffele in crisi per colpa di Elvira

Nel frattempo il matrimonio fra Ornella e Raffaele subirà uno scossone.

Nelle recenti puntate, infatti, la dottoressa Bruni è venuta a sapere che suo marito è stato ricattato dai camorristi e che non aveva trovato il coraggio di rivelarle subito la verità. Ad aggravare la situazione familiare ci sarà un evento scatenante, che farà prendere le distanze fra i coniugi Giordano. Ornella, infatti, scoprirà che Elvira è stata la confidente di Raffaele durante le settimane di difficoltà e pressione da parte dei camorristi.

A quel punto la mamma di Viola si allontanerà dal portiere di Palazzo Palladini. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 20 luglio rivelano che tra i due si creerà una profondissima distanza. Attualmente non è chiaro se Giordano si riavvicinerà a Elvira o se la loro amicizia speciale terminerà.

Un posto al sole, trama 20/7: Nunzio e Chiara pronti alla fuga

Durante la puntata 5993 della soap partenopea, Nunzio e Chiara saranno pronti alla fuga all’estero. I due fidanzati, infatti, vorranno lasciare l’Italia, per non fare scontare la pena in carcere alla figlia di Giancarlo Petrone. A causa della delicatezza della scelta presa, Cammarota e la sua compagna non avvertiranno gli amici dell’imminente addio, al punto che la coppia farà credere di partire per un viaggio di piacere. Purtroppo, però, qualcuno tenterà di mettere i bastoni tra le ruote a Nunzio e Chiara e si potrebbe trattare di Katia, informata da Franco su quanto sta facendo suo figlio. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.