Un posto al sole, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 luglio rivelano un'interessante retroscena su tre personaggi femminili che hanno interagito molto raramente tra loro. Nei prossimi episodi si potrà infatti assistere a un divertente siparietto che vedrà protagoniste Serena, Angela e Mariella.

Nel frattempo Nunzio si mostrerà determinato a scappare all'estero. Il figlio di Franco, prima di lasciare l'Italia, darà disposizioni a Samuel su come gestire il Vulcano in sua assenza, ma qualcosa non andrà secondo i piani.

Lara porterà avanti la messinscena sulla gravidanza, ma stavolta Roberto potrebbe iniziare farsi più sospettoso.

Upas, anticipazioni dall'11 al 15 luglio: un inedito trio di 'amiche'

In una storyline, che si preannuncia molto divertente, Mariella (Antonella Prisco) si convincerà di risultare antipatica alle altre abitanti di Pallazzo Palladini. In particolare la vigilessa giungerà alla conclusione che Serena (Miriam Candurro) e Angela (Claudia Ruffo) non la sopportano.

Conoscendo i personaggi in questioni risulta ovvio che si tratterà solo di un malinteso, ma la moglie di Guido se ne convincerà al punto dal voler correre ai ripari, portando avanti un suo personale progetto. Le anticipazioni non forniscono altri idee sull'idea della donna, ma annunciano che il suo piano finirà per rivelarsi un piccolo disastro.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 luglio: Nunzio dà il suo addio a Samuel

Nunzio (Vladimir Randazzo) si mostrerà determinato a scappare all'estero con Chiara (Alessandra Masi). A nulla varranno quindi i consigli di Franco ed il ragazzo si appresterà a lasciare l'Italia. Il giovane Cammarota, prima di partire, istruirà Samuel (Samuel Cavallo), affinché sia pronto quando resterà solo.

L'aiuto chef, ignaro dei piani dell'amico, rimarrà sorpreso dalle sue parole, ma in seguito verrà a conoscenza delle sue reali intenzioni. A quanto pare, qualcuno si intrometterà tra i due mettendo a rischio la loro amicizia.

Un posto al sole, trame 11-15 luglio: Roberto sospetta di Lara

Lara (Chiara Conti) cercherà di evitare le domande di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) in merito alla sua gravidanza, tuttavia il suo atteggiamento inizierà ad insospettirlo.

In ogni caso Ferri sembrerà preso da altro, l'uomo infatti si recherà a Procida da Marina (Nina Soldano) per ribadirle i suoi sentimenti. A quanto pare Roberto non riferirà a Martinelli la propria destinazione, tuttavia la donna non ci metterà molto a capire cove sia diretto e deciderà quindi di seguirlo.