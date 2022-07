Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e la settimana dal 18 al 22 luglio sarà ricca di novità per i protagonisti con Marina e Roberto di ritorno a Napoli e la crisi che coinvolgerà Eugenio e Viola. Le cose si complicheranno anche a casa Giordano con Ornella che verrà a sapere dell'amicizia tra Raffaele ed Elvira e sarà molto delusa dal comportamento di suo marito. Infine, Nunzio e Chiara porteranno avanti il loro piano e saranno sul punto di partire, ma tutto potrebbe saltare all'ultimo momento.

Aria di crisi a casa Giordano: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 18 al 22 luglio annunciano che i problemi per Raffaele Giordano non finiranno. Eugenio Nicotera porterà avanti le sue indagini per concludere le operazioni che mirano alla distruzione del clan Argento, ma a casa del portiere sorgerà un altro problema. Ornella, infatti, scoprirà l'amicizia speciale nata tra Raffaele ed Elvira ed andrà su tutte le furie. A deludere particolarmente la dottoressa del San Filippo sarà pensare che suo marito ha preferito confidare le sue paure per i ricatti alla madre di Samuel piuttosto che a lei e sarà difficile digerire questa situazione. La tensione prenderà il sopravvento anche per Eugenio e Viola.

Eugenio deluso da Viola si allontanerà: anticipazioni settimana dal 18 al 22 luglio

Durante le nuove puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 18 al 22 luglio, Eugenio non riuscirà a dimenticare che Viola gli ha mentito per giorni in merito a Raffaele. Se è vero che il portiere gli ha raccontato tutto in merito ai ricatti dei camorristi, infatti, sua moglie che era a conoscenza di tutto ha preferito nascondergli una verità così importante per la sua vita e per il suo lavoro.

Nicotera non riuscirà più a fidarsi di Viola e per questo assumerà un atteggiamento freddo e distaccato con lei. Nel frattempo, Chiara e il suo fidanzato saranno più decisi che mai a portare avanti il piano di fuga. Grazie all'aiuto di Franco, Nunzio e la figlia di Petrone saranno sul punto di lasciare Napoli e iniziare una nuova vita all'estero con una nuova identità, ma non tutto andrà come previsto.

Ci sarà qualcuno di molto vicino allo chef che potrebbe impedire improvvisamente la partenza. Le anticipazioni non rivelano ancora chi sarà questa persona, ma potrebbe trattarsi di Katia, angosciata dal destino di suo figlio, o Samuel che non vorrebbe perdere il suo amico e collega.

Lara pronta alla sua vendetta contro Roberto e Marina

La settimana dal 18 al 22 luglio a Un posto al sole vedrà al centro delle scene anche il rientro a Napoli di Roberto e Marina. L'imprenditore si renderà conto di amare solo la signora Giordano e la raggiungerà a Procida, in cerca di un altro chiarimento tra loro. Le cose per la coppia andranno evidentemente bene e Marina deciderà di mettere da parte le sue paure di fronte alla dichiarazione d'amore di Roberto, tanto che i due torneranno insieme in città.

Al loro rientro, però, troveranno Lara che non avrà nessuna intenzione di rinunciare all'uomo che ama e continuerà a mentire sulla gravidanza. Vedendoli ancora insieme, la signora Martinelli penserà ad una vendetta contro la coppia.