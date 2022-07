Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 luglio, vedranno le due gemelle tornare al centro della narrazione. Manuela scoprirà qualcosa che la metterà in forte agitazione, leggendo alcuni messaggi sul cellulare di Micaela. Cosa potrebbe mai aver in mente Micaela per inquietare così tanto la sua gemella?

Nonostante il parere contrario di Guido Del Bue, Mariella e Speranza proveranno per l'ennesima volta a intromettersi nel complesso rapporto tra Samuel ed Espedito.

Upas, anticipazioni dal 25 al 29 luglio: Manuela scopre le intenzioni della sua gemella

Ci sono interessanti novità in merito alle due gemelle Cirillo. Nei prossimi episodi di Un posto al sole Manuela (Gina Amarante), per puro caso, si imbatterà in alcuni messaggi della sua gemella e ne resterà alquanto scioccata. A quanto pare la ragazza sarà preoccupata dalle conseguenze che potrebbero avere le azioni di Micaela, qualora dovesse attuare i suoi piani, su qualcuno che a lei sta molto a cuore.

Un posto al sole: il piano di Micaela Cirillo

Purtroppo non vengono forniti molti dettagli su questa vicenda, ma le poche informazioni, che sono trapelate, rivelano comunque diversi indizi interessanti che permettono di capire quello che potrebbe succedere.

Facile ipotizzare che la persona a cui Manuela risulta molto legata sia in realtà Niko (Luca Turco). Del resto la ragazza, nei prossimi episodi, si renderà conto di essere ancora molto attratta dal suo ex, sviluppando una forte gelosia nei confronti di Susanna; ma cosa potrebbe mai agitarla?

Anche in questo caso si può provare ad azzardare un'ipotesi: al centro della vicenda potrebbe infatti esserci nuovamente il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

Micaela non ha mai abbandonato il suo progetto iniziale di portare via il bambino con sé a Berlino e potrebbe approfittare delle vacanze estive per fare un colpo di testa. Al momento però si tratta di ipotesi e occorrerà attendere le prossime ore per capirne di più.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 luglio: Mariella e Speranza si alleano

Nelle prossime puntate di Upas, si tornerà a parlare del difficile rapporto tra Espedito Altieri (Antonio Conte) e il suo genero Samuel (Samuele Cavallo). I due non sono mai riusciti a instaurare un buon rapporto, nonostante l'impegno dei loro cari, ma qualcuno proprio non accetterà la cosa e proverà a farli avvicinare.

Le anticipazioni rivelano infatti che Mariella (Antonella Prisco) e Speranza (Mariasole Di Maio), nonostante il parere fortemente contrario di Guido (Germano Bellavia) proveranno a intromettersi nuovamente nel difficile rapporto tra i due uomini.