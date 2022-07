Le puntate di Terra amara in onda la prima settima di agosto, riserveranno numerosi colpi di scena. In primis, i telespettatori vedranno che Yilmaz Akkaya riuscirà a sopravvivere dopo gli spari di Demir, grazie all'intervento di Gulten. La domestica lo nasconderà nelle baracche dei dipendenti e lo affiderà alle cure di Nazire. In seguito, Demir, sospettando che i dipendenti stiano dando rifugio al suo rivale, darà ordine di incendiare l'intero villaggio.

Yilmaz viene salvato da Gulten: trame Terra amara al 5 agosto

Le vicende di Zuleyha e Yilmaz continuano ad appasionare sempre più il pubblico di Canale 5.

Nel corso della nuova settimana di programmazione che va da lunedì 1 agosto sino a venerdì 5 agosto, i telespettatori vedranno che anche l'amico di Yilmaz Fekeli uscirà di prigione dopo bene 20 anni. L'uomo andrà a trovare Salih e gli dirà di aver intenzione di regolare i conti con il passato. Nel frattempo, Demir crederà che Yilmaz non sia sopravvissuto agli spari, ma vorrà trovare il suo corpo per averne certezza. Non sa che l'uomo sarà stato invece tratto in salvo da Gulten, la sorella di Gaffur.

Yilmaz viene curato e tenuto nascosto nel villaggio dei dipendenti

La domestica che, come hanno intuito i fan di Terra amara, avrà un debole per Yilmaz, gli salverà letteralmente la vita, tirandolo fuori dalle acque del canale e affidandolo alle cure di Nazirè.

Le condizioni di Akkaya saranno disperate ma, nonostante questo, continuerà ad essere tenuto ben nascosto presso il villaggio dei dipendenti. Intanto Demir, vorrà trovare il corpo del suo rivale e cercherà anche nelle fattorie vicine. Gulten però, commetterà un errore e, durante un confronto con il fratello Gaffur, gli farà capire che Yilmaz è ancora vivo e che è stata proprio lei a salvarlo da morte certa.

Anticipazioni Terra amara: Demir ordina di bruciare le baracche dei dipendenti

In Terra amara dunque, Gaffur non perderà tempo e avvertirà subito Demir, il quale sospetterà che Yilmaz sia nascosto in una delle baracche fatiscenti dei dipendenti. Demir però, non otterrà risposta dai suoi sottoposti, i quali si rifiuteranno di dirgli dove si trova il giovane.

Demir sarà talmente furioso che ordinerà ai suoi scagnozzi di incendiare l'intero villaggio. Yaman non sentirà ragioni e raderà quindi al suolo tutte le baracche, facendo rimanere senza casa pure anziani e bambini. Un gesto di una crudeltà inaudita che fa ben capire quanto Demir sua disposto a tutto pur di sbarazzarsi di Yilmaz. Quest'ultimo intanto, si riprenderà e ricomparirà nel corso delle puntate in onda sino al 5 agosto. Akkaya vorrà vendicarsi delle angherie di Demir e sarà lui questa volta, a far cadere in trappola Yaman, riuscendo a sequestrarlo. Per scoprire quali intenzioni avrà Yilmaz, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.