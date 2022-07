Avvincenti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Un altro domani, che i telespettatori avranno modo di vedere dall'11 al 15 luglio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della nuova soap opera spagnola delle reti Mediaset rivelano che Agustina morirà tra le braccia di Carmen. Patricia Godoy, invece, sarà preoccupata per Angel.

Un altro domani: anticipazioni puntate da lunedì 11 a venerdì 15 luglio

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 luglio su Canale 5, rivelano che Julia scoprirà di non essere la proprietaria del negozio, per questo la licenza commerciale l'è stata revocata.

Di conseguenza insieme a Tirso inizierà a domandare ad alcuni abitanti se conoscono il padrone della rimessa.

Agustina, intanto, si ammalerà. I medici le diagnosticheranno una polmonite in forma lieve. Carmen si getterà a capofitto nella nuova linea di produzione di mobili. Elena, invece, chiederà lavoro a Tirso, mentre Kiros andrà su tutte le furie in quanto qualcuno sta boicottando i suoi lavori. Diana affronterà Julia, convinta che provi qualcosa per il ristoratore, il quale dimostrerà di nascondere un segreto.

Patricia è molto in ansia per Angel

Nelle puntate 11-15 luglio di Un altro domani, Ribero cercherà di avvicinare Cloe e Maria, mentre Carmen accudirà giorno e notte Agustina, affetta da un'infezione polmonare.

Per questo motivo trascurerà la fabbrica, tanto che Patricia riuscirà a prendere i meriti di una sua idea geniale.

Julia scoprirà che Mario non ha voglia di affittarle il locale in quanto non tollera il vicinato. Una situazione che farà arrabbiare molto Elena e alcuni dipendenti. Cloe confiderà a Ribero di essersi allontanata da Maria in quanto quest'ultima aveva provato a baciarla.

Patricia, invece, sarà molto in ansia visto che Angel torna a casa completamente ubriaco ogni sera.

Carmen disperata per la morte di Agustina

Carmen sarà disperata dopo che Agustina morirà tra le sue braccia. Per questo motivo la ragazza deciderà di accompagnare il feretro in Spagna per i funerali. Successivamente, però, deciderà di rimandare la trasferta quando scoprirà che la tata non è morta per cause naturali.

Julia, intanto, avrà alcuni problemi burocratici che ritarderanno l'apertura del negozio, mentre Tirso verrà raggiunto da un'ispezione del lavoro in hotel. L'uomo poi apparirà disperato dopo essere stato raggiunto da una telefonata.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che Un altro domanni va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.