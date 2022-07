Diversi avvenimenti catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori di Una vita nel corso delle puntate trasmesse dall'11 al 16 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che David Exposito confiderà i propri sentimenti a Valeria Cardenas. Ignacio Quiroga, invece, porrà fine alla storia con l'amante.

Una vita: anticipazioni puntate da lunedì 11 a sabato 16 luglio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 11 a sabato 16 luglio in prima visione tv rivelano che Alodia si rifiuterà di trasferirsi in una nuova abitazione insieme a Ignacio dopo essersi lamentata del lavoro dell'imbianchino.

In seguito, il dottor Quiroga chiederà aiuto Jacinto affinché allontani la sua amante, fingendo che sia una persona che vuole disturbare sua moglie. Purtroppo il portiere e Servante capiranno che il nipote di José Miguel sta raccontando una bugia, sospettando che sia in realtà una donna con la quale ha iniziato una relazione clandestina.

Claudia, una ballerina, rimarrà molto colpita dal fascino di Guillermo, mentre Lolita apparirà in ansia per il suocero. Per questo motivo, la donna cercherà di andare fino in fondo alla questione. Genoveva, intanto, proporrà a David un patto segreto: una richiesta che tuttavia sarà colta con estrema esitazione dall'uomo, che finirà per essere minacciato dalla darklady.

David confida a Valeria di provare attrazione per lei

Nelle puntate 11-16 luglio di Una vita, Valeria proverà a riallacciare un rapporto d'amicizia con il falso marito dopo un periodo di crisi, se non accadesse il colpo di scena. David confiderà alla donna di provare attrazione per lei. La pianista, a questo punto, ammetterà di ricambiare i suoi sentimenti, sebbene voglia rimanere fedele a Rodrigo.

In seguito, Exposito chiederà ad Aurelio di poter lasciare Acacias 38 dopo il suo ferimento.

Azucena proverà gelosia nei confronti di Guillermo, entrato nelle grazie di Claudia. Marcelo, invece, si arrabbierà moltissimo quando capirà che Luzdivina ha detto a Genoveva di sua nipote.

Ignacio chiude la sua relazione clandestina

Ignacio chiuderà la sua relazione clandestina pur di salvare le nozze con Alodia.

Allo stesso tempo, Felipe non apparirà a suo agio in occasione di una cena, organizzata da Ramon a casa sua. Luzdivina chiederà scusa a Marcelo per aver raccontato di Sara a Genoveva.

Rosina e sua sorella Hortensia, invece, apprenderanno che Pascual ha proibito a suo figlio di frequentare Azucena.

Dori racconterà a Felipe di avergli somministrato un placebo, intanto David si trasferirà in un'altra dimora in quanto impossibilitato a soffocare i sentimenti che prova per la pianista. Infine Genoveva farà visita a Valeria, facendole intendere di essere a conoscenza della sua situazione.