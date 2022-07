Un colpo di scena inaspettato farà calare il sipario sulla soap iberica Una vita. Lo sceneggiato, che in Spagna ha giù chiuso i battenti da un po' di tempo, si appresta anche in Italia a mandare in onda le sue ultime puntate. A causa della differenza di programmazione, però, per il gran finale i telespettatori italiani dovranno aspettare ancora qualche mese.

Intanto le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva Salmeron perderà la vita senza ricevere il perdono di Felipe Alvarez Hermoso. La donna, infatti, chiuderà gli occhi poco dopo aver rivisto il suo unico grande amore.

Genoveva viene avvelenata dalla figlia Gabriela

Poco prima della scomparsa di Aurelio, la vedova riceverà una telefonata misteriosa che la manderà letteralmente in confusione. La donna penserà di uccidersi con i sonniferi del maggiordomo Marcello, ma proprio quest'ultimo interverrà in tempo per non farle commettere un gesto così estremo.

Con il passare degli episodi, poi, i telespettatori vedranno entrare in scena un nuovo personaggio. Si tratta di Gabriela, la figlia segreta di Salmeron, [VIDEO]affidata alla nascita alle cure amorevoli della zia. La ragazza, ora cresciuta, sembrerà voler incontrare la sua mamma per instaurare il rapporto che non hanno mai avuto. A tal proposito si presenterà a sorpresa a casa sua e fingerà di volerla perdonare.

In realtà però la giovane non ha intenzione di stabilire un legame con la madre, ma al contrario vorrà soltanto ingannarla per vendicarsi di lei e mettere le mani sul suo ingente patrimonio.

Genoveva, ignara delle vere intenzioni della figlia, giorno dopo giorno sembrerà ritrovare il sorriso dopo tutti gli avvenimenti brutti che le sono accaduti.

Questo momento di serenità avrà vita breve, in quanto la figlia comincerà ad avvelenarla di nascosto. La vedova non si renderà conto di cosa le sta succedendo e arriverà al limite delle sue forze chiedendo alla figlia di starle vicino.

Genoveva viene uccisa con uno sparo al ventre dal marito

Il vero colpo di scena, infine, sarà dato dal ritorno di Aurelio Quesada. [VIDEO] L'imprenditore messicano, creduto morto nel laboratorio di Rodrigo Lluch, tornerà ad Acacias con la sola intenzione di vendicarsi della donna che non ha mai amato.

L'uomo tornerà a casa sua, colpirà alla testa la domestica Luzdivina, ed entrerà indisturbato nella sala da pranzo. Lì troverà sua moglie e Gabriela e, senza pensarci due volte, punterà la pistola contro la dark-lady e le sparerà un colpo dritto al ventre. Nel frattempo il maggiordomo Marcelo, che avrà assistito da lontano alla scena, tirerà fuori un'arma da fuoco e gli sparerà contro facendolo cadere privo di sensi a terra.

Felipe volta le spalle a Genoveva in punto di morte

Gravemente ferita e fortemente indebolita dal veleno, le condizioni di Salmeron saranno troppo compromesse per sperare in una guarigione. Consapevole della sua sorte, allora, la donna chiederà a Gabriela di poter vedere per l'ultima volta il suo amato Felipe.

L'avvocato la raggiungerà, ma non appena l'ex moglie le chiederà di perdonare tutto il male che gli ha fatto, l'avvocato le volterà le spalle e la lascerà morire tra le braccia della figlia.

Sarà così che si chiuderà il sipario e la perfida Gabriela diventerà la nuova signora di Acacias insieme a una complice inaspettata: la figlia di Ursula Dicenta, creduta morta in un rogo.