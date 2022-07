Interessanti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Una vita, in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, segnalano che la salute di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) avrà un nuovo tracollo. Un peggioramento, che costringerà l'infermiera Dori Navarro (Leonor Martin) a chiedere aiuto a Ignacio Quiroga (Marco Caceres), il marito di Alodia.

Una vita: Felipe inizia una relazione con Dori

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione, annunciano brutte notizie per Felipe, tra i personaggi più amati di Acacias 38.

Tutto inizierà quando l'avvocato vincerà le resistenze di Dori e inizierà una vera relazione con lei. Tuttavia, l'infermiera vorrà tenere il massimo riserbo sulla loro storia. Un segreto che però avrà le ore contate, in quanto Lolita Casado assisterà a un loro bacio sulle scale di Acacias 38. La vedova di Antonito, a questo punto, chiederà di poter parlare con Marina, in quanto teme che Felipe possa ricadere in una grave crisi d'ansia. Alla fine Dori confesserà alla suocera di Fidel di essersi avvicinata ad Alvarez Hermoso per studiare il suo stato emotivo ed entrare a far parte di una prestigiosa università austriaca in modo da studiare accanto al fianco di un medico della squadra di Freud.

L'avvocato inizia a essere sempre più ansioso

Nelle puntate spagnole di Una vita, Dori tranquillizzerà Marina dicendole di non averlo fatto apposta a innamorarsi del paziente e che i suoi sentimenti sono sinceri. A tal proposito l'infermiera inizierà a preoccuparsi quando Felipe inizierà a essere sempre più ansioso, tanto da venire colpito da pianti inconsolabili.

L'avvocato accentuerà i suoi gravi malesseri in coincidenza della scarcerazione di Fausto Salazar, il responsabile dell'attentato anarchico di cinque anni prima. DI conseguenza Navarro chiederà al dottor Ignacio Quiroga di prescrivere a Felipe degli ansiolitici, che lei stessa aveva sospeso dalla somministrazione giornaliera.

Ignacio prescrive dei calmanti al paziente

Neanche a dirlo Ignacio accetterà di prescrivere i calmanti al paziente, dopo averlo accuratamente visitato, mentre Fausto Salazar verrà ucciso durante un agguato organizzato da Fidel. Lolita, a questo punto, consiglierà a Dori di raccontare all'avvocato che l'anarchico è stato ucciso in un agguato e quando lo farà l'uomo sembrerà riprendersi dal suo stato di malessere. Alvarez Hermoso riuscirà a ritrovare la serenità oppure ricadrà nuovamente nel tunnel della depressione?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa storyline.