La telenovela iberica Una vita in attesa del finale di sempre continua a emozionare il pubblico di Canale 5. Nelle puntate in onda dal 17 al 23 luglio 2022, i telespettatori assisteranno a un ulteriore avvicinamento tra Lolita Casado e il nuovo personaggio Fidel Soria: a unirli ancor di più sarà la presenza di Moncho Palacios ad Acacias 38.

David Exposito invece sarà deciso a lasciare il quartiere con Valeria Cardenas, per sfuggire alla vendetta del malvagio Aurelio Quesada.

Anticipazioni Una vita fino al 23/7: Valeria non viene abusata da Aurelio grazie a David

Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 17 a sabato 23 luglio, raccontano che Genoveva farà sapere a Valeria che suo marito Aurelio l’ha ingannata poiché non sa dove si è rifugiato suo marito Rodrigo: la fanciulla non perderà tempo per chiedere spiegazioni a Quesada.

Intanto David riuscirà a impedire ad Aurelio di abusare di Valeria. Genoveva dopo aver rassicurato la moglie di Rodrigo, consiglierà a David di fuggire da Acacias 38: quest’ultimo si scambierà un bacio passionale con Valeria, quando le proporrà di andarsene via con lui. La fanciulla appena si sveglierà al fianco di David, si sentirà in colpa ma sarà anche felice.

In seguito Aurelio, dopo aver ordinato a Marcelo di avvelenare sua moglie, lascerà il quartiere iberico in maniera momentanea per delle questioni lavorative: quando Salmeron avrà dei malesseri il maggiordomo si affretterà a prepararle un infuso.

Nel frattempo Valeria non la prenderà bene, appena Davide le confesserà le vere intenzioni di Quesada.

Intanto Felipe farà i conti con l’ultimatum di Dori, che gli dirà di essere disposta a continuare a lavorare per lui solamente se si fiderà dei suoi esercizi: l’avvocato per non prendere più medicinali accetterà l’aiuto dell’infermiera. Purtroppo Alvarez Hermoso si sentirà male nel cuore nella notte, sotto lo sguardo attento di Dori: intanto le domestiche inizieranno a parlare del trasferimento dell’infermiera a casa dell’avvocato.

Lolita riabbraccia il figlio, Alodia e Ignacio lasciano il paese

Temendo di potersi ricordare troppo del defunto Antonino, Ramon non sarà particolarmente felice, a differenza di Lolita che invece non vedrà l’ora di riabbracciare il figlio Moncho.

Palacios a questo punto in vista del ritorno del nipote lascerà la casa, ma gli farà trovare un regalo da parte sua. Successivamente Ramon non avrà ancora il coraggio di relazionarsi con il nipote, che intanto farà una passeggiata con la madre e Fidel. A proposito di quest’ultimo, la complicità tra lui e Lolita non passerà di certo inosservata durante un pranzo improvvisato.

Successivamente Azucena dopo essersi riavvicinata a Guillermo, lo accuserà di averci provato con Claudia: il ragazzo per farsi perdonare inviterà la fanciulla a uscire con lui.

Però ci sarà un cambio di programma, quando Rosina e Hortensia costringeranno Azucena a conoscere un pretendente.

Infine Alodia e Ignacio se ne andranno via dal paese per trasferirsi nella nuova casa, in cui i lavori però non saranno ancora terminati.