Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti I giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a sabato 9 luglio, Genoveva ed Aurelio dopo essersi minacciati a vicenda raggiungeranno un accordo e l'uomo racconterà alla moglie la verità in merito a Valeria, Rodrigo e David. Inoltre Felipe farà pace con Ramon, mentre Guillermo farà di tutto per conquistare Azucena ma la donna lo respingerà pur non disdegnando l'interesse del ragazzo nei suoi confronti.

Genoveva si impossessa di alcune lettere di Rodrigo

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 4 al 9 luglio, Rosina e Liberto si troveranno sempre più in crisi economica, ma la donna sarà restia alla vendita della sua casa. Intanto Genoveva ascolterà un dialogo tra Aurelio e Luis Manas. Quesada sarà deluso del lavoro svolto da Luis ed avrà la necessità di acquistare alcune strutture per i prodotti chimici. Inoltre Aurelio inviterà Marcelo a scrivere una finta missiva da indirizzare a Valeria, ma all'improvviso andrà via la corrente e Genoveva approfitterà della situazione per impossessarsi di alcune lettere di Rodrigo.

Pascual si infuria con Guillermo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 9 luglio, Valeria e David saranno molto vicini a scambiarsi un bacio, ma saranno fermati sul più bello da Aurelio, che ha deciso di consegnare a Valeria la finta lettera scritta da Marcelo.

Quest'ultimo intanto comunicherà a Quesada che la moglie ha sottratto una lettera vera di Rodrigo ed allora Aurelio comprenderà che è giunto il momento di prendere delle contromisure. Inoltre Pascual apprenderà che Guillermo va da Liberto solo per stare vicino ad Azucena ed andrà su tutte le furie.

Nel frattempo Luis Manas sarà propenso a minacciare Fabiana per avere la pensione, ma Genoveva lo fermerà in tempo invitandolo espressamente a lasciare la città per evitare brutte conseguenze.

In tutto questo Ramon sarà convinto di pubblicare l'articolo a nome di Fidel, ma sarà proprio in questa occasione che l'uomo confesserà al Palacios di essere un poliziotto. Tra le altre cose, Aurelio si accorgerà dell'intesa esistente tra Valeria e David anche se la donna respingerà l'uomo. Aurelio invece incolperà la moglie di avere tolto la vita a Natalia, ma Genoveva uscirà fuori le foto di Quesada intento ad uccidere Anabel.

Felipe riallaccia i rapporti con Ramon

In base agli spoiler della prossima settimana, Felipe si infurierà con Dori dopo che scoprirà che la donna gli ha nascosto i giornali per non farglieli leggere. Intanto Ramon non vorrà più saperne di avere a che fare con Fidel e lo caccerà via in malo modo, anche se il poliziotto tornerà nuovamente dal Palacios con un'offerta. Inoltre Aurelio e Genoveva giungeranno ad un accordo e l'uomo spiegherà alla moglie la verità in merito a Rodrigo, Valeria e David. Infine Guillermo rivelerà ad Azucena che la sua presenza all'accademia era solo uno stratagemma per starle vicino ma la donna lo respingerà, mentre Felipe non vorrà far pace con Dori e riallaccerà la sua amicizia con Ramon.