La nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe proporre ai telespettatori qualche novità in più del solito. Stando a un rumor che sta circolando in rete in queste ore, Maria De Filippi starebbe pensando di modificare il meccanismo del suo dating-show, tornando a quello di qualche anno fa. I troni Classico e Over, infatti, potrebbero essere separati, ovvero andare in onda in puntate diverse e quindi registrati in giornate differenti. L'obiettivo sarebbe quello di far riavvicinarsi il pubblico a tronisti e corteggiatrici, che da qualche anno sono stati surclassati da dame e cavalieri.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne è al lavoro per mettere su il cast dell'edizione 2022/2023, che sarà presentato ufficialmente nel corso della prima registrazione prevista per fine agosto.

Nell'attesa di conoscere i nomi dei protagonisti delle nuove puntate, i fan del dating-show sono stati informati su un qualcosa che potrebbe accadere all'inizio delle riprese.

Si vocifera che Maria De Filippi avrebbe in mente una mossa per cercare di risollevare le sorti di una parte del suo programma un po' in ombra, la versione giovani che ha perso smalto stagione dopo stagione.

Un rumor che non ha ancora trovato conferme ufficiali, sostiene che i troni Classico e Over potrebbero essere separati: dame e cavalieri, dunque, potrebbero essere divisi da tronisti e corteggiatrici seppur frequentando lo stesso studio televisivo.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne

Sono circa tre anni che Uomini e Donne punta su una formula mista, ovvero puntate dedicate sia ai protagonisti del Trono Over che a quelli del Classica. Sta a Maria De Filippi, infatti, destreggiarsi tra gli argomenti più "caldi", concedendo spazio prima alle frequentazioni tra dame e cavalieri e poi a quelle in esterna tra tronisti e corteggiatrici.

Da qualche stagione a questa parte, però, la versione giovani del dating-show ha poco appeal sul pubblico: sembrano lontanissimi i tempi in cui i percorsi dei ragazzi sulla poltrona rossa appassionavano milioni di spettatori, cosa che di recente accade con Ida, Riccardo, Gemma&Co.

Per cercare di ridare smalto alla parte della sua trasmissione un po' in ombra, la conduttrice starebbe pensando di separarla da quella senior, registrando due puntate diverse e da mandare in onda in giornate differenti.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Da qualche anno, il pubblico considera più interessanti i personaggi del Trono Over rispetto ai giovani tronisti, anche per questo motivo gran parte del tempo a disposizione nelle puntate viene dedicati a dame e cavalieri.

Un tempo, invece, i percorsi dei ragazzi erano talmente seguiti che Mediaset decise di far sbarcare Uomini e Donne in prima serata con degli speciali incentrati sulle scelte di Lorenzo, Teresa, Ivan e Luigi.

La nuova stagione del dating-show, dunque, potrebbe iniziare con un colpo di scena che i telespettatori proprio non si aspettano: la separazione dei due troni e la messa in onda di diversi appuntamenti a loro dedicati.

Per quanto riguarda i protagonisti che parteciperanno alle registrazioni di fine agosto, pare che i più famosi saranno tutti riconfermati: Ida Platano, Gemma Galgani, Alessandro Rausa, Pinuccia Della Giovanna, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato non dovrebbero mancare, mentre c'è qualche dubbio sulla presenza di Biagio Di Maro nel parterre.

Le nuove puntate di U&D saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 12 settembre, ma le prime anticipazioni cominceranno a circolare molto prima, ovvero al termine delle riprese di fine estate.