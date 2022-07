Quando manca poco più di un mese all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, in rete stanno circolando parecchie indiscrezioni sul cast che la redazione sta selezionando in questo periodo in vista del debutto. Sul fronte senior, si dice che a rischiare il posto potrebbero essere soltanto Biagio e Riccardo, mentre tra le dame fioccano riconferme. Recenti rumor, poi, fanno sapere che il Trono Classico 2022/2023 potrebbe essere animato da quattro ragazzi sconosciuti; sarebbero smentiti, almeno per il momento, i Gossip dei ritorni di ex corteggiatori come Lilli e Federica.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Il Trono Over 2022/2023 potrebbe perdere uno o più protagonisti: questa è l'ultima indiscrezione che sta circolando in rete sul cast della prossima edizione di Uomini e Donne.

Visto che mancano ancora un bel po' di settimane alla ripresa della registrazioni del dating-show, in rete serpeggiano parecchie voci su chi sarà riconfermato e chi dovrà lasciare definitivamente lo studio dopo anni di presenza nel parterre.

Secondo le più recenti voci, a rischiare il posto sarebbero soltanto un paio di storici cavalieri, due personaggi controversi che da tempo dividono il pubblico.

Il candidato numero uno ad abbandonare la trasmissione non per suo volere, sarebbe Biagio Di Maro.

Il napoletano potrebbe non figurare più tra coloro che cercano l'amore davanti alle telecamere, e il suo addio arriverebbe a distanza di qualche anno dall'esordio.

I gossip sul privato del volto di Uomini e Donne

Un altro cavaliere che a settembre potrebbe non comparire nel parterre del Trono Over, è Riccardo Guarnieri. Da quando si è conclusa la precedente edizione di Uomini e Donne, del pugliese si è parlato tanto e nella maggior parte dei casi per la sua vita privata lontana dai riflettori.

L'ex di Ida Platano è stato paparazzato più volte in compagnia di una giovane mora e, quando alcune fanpage hanno condiviso gli scatti rubati di cene o passeggiate, il protagonista del dating-show si è esposto chiedendone l'immediata cancellazione.

Questo comportamento ha portato tanti a pensare che Riccardo potesse aver trovato l'amore, e di conseguenza la sua avventura su Canale 5 sarebbe conclusa.

Tra qualche settimana, quando ricominceranno le registrazioni, si saprà se Guarnieri figura ancora tra i cavalieri e soprattutto come giustificherà le tante chiacchiere che sono circolate sul suo conto durante l'estate.

Ida e Gemma ancora 'regine' di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la parte femminile del parterre, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni si è esposto per smentire le chiacchiere che sono circolate sul possibile addio di Gemma Galgani alla trasmissione. Per settimane si è ipotizzato l'abbandono della 72enne al Trono Over, ma sembra che non sarà così e che a settembre potrebbero esserci dei colpi di scena. Voci ancora tutte da confermare, sostengono che la torinese starebbe pensando di ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica per ritoccare il naso: dopo denti, seno, labbra e viso, la protagonista del dating-show sarebbe pronta a ringiovanire un'altra parte del suo corpo.

Anche Ida Platano dovrebbe far parte del cast dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne: dopo essere stata la regina indiscussa della passata stagione del format di Maria De Filippi, la parrucchiera attende la fine dell'estate per riprendere possesso della sedia a centro studio per raccontare cosa è accaduto nel suo privato durante le vacanze, se ha frequentato qualcuno oppure se ha vissuto tre mesi da single.