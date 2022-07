Continua l'appuntamento con Un Posto al Sole . Le anticipazioni relative alla puntata in onda su Rai 3 il 14 luglio si soffermano su Nicotera: il magistrato apprenderà la notizia della violenta aggressione subita in carcere ai danni di Tregara.

Nello specifico, il boss pentito verrà picchiato selvaggiamente all'interno della prigione ed Eugenio, una volta venuto a conoscenza di quanto accaduto, cadrà preda dell'ansia e dello sconforto, in quanto temerà le ripercussioni che potrebbero coinvolgere la sua famiglia. Nel frattempo, per Nunzio e Chiara si avvicina il giorno della fuga: il giovane Cammarota si è incontrato con Samuele per sistemare i propri affari ed essere sicuro che la caffetteria Vulcano sia lasciata in buone mani; tuttavia un nuovo personaggio potrebbe ostacolare i piani del ragazzo e incrinare i rapporti con l'amico.

Novità anche per il personaggio di Marina: la donna è a Procida a godersi un po' di sano relax e sarà proprio in quei giorni che farà un incontro che potrebbe sconvolgere nuovamente la sua vita. Lara, invece, prosegue con il piano di mantenere segreta la verità sulla sua gravidanza.

Anticipazioni Upas, puntata del 14 luglio: Tregara picchiato

Nel dettaglio, le anticipazioni tv de Un posto al sole relative all'episodio del 14 luglio rivelano che il boss Mariano Tregara, il quale collabora con Eugenio Nicotera per mettere fine alle indagini sul clan Argento, verrà duramente aggredito all'interno del carcere. La notizia sconvolgerà non poco il magistrato che cadrà in uno stato di profonda preoccupazione: Eugenio teme le conseguenze di quanto accaduto e ha paura di ciò che potrebbe capitare alla sua famiglia.

Non solo, le ripercussioni potrebbero gravare anche sul suo lavoro. Per Nicotera la soluzione è chiara: è necessario porre il prima possibile la parola fine alla lotta contro i camorristi e le indagini proseguono senza sosta.

Nel frattempo Marina sarà in procinto di fare una nuova conoscenza che potrebbe stravolgere la sua vita: la donna sta passando un periodo di serenità a Procida e tutto sembra procedere per il meglio.

L'imprenditrice, tuttavia, in quei giorni farà un incontro speciale.

Un Posto al Sole, anticipazioni episodio di giovedì 14: Nunzio è ostacolato nella partenza

Ulteriori Anticipazioni Tv de Un Posto al Sole (Upas) sull'episodio in onda il 14 luglio puntano gli occhi su Nunzio e Chiara: la giovane coppia si sta impegnando con tutte le proprie forze per attuare il piano che prevede la fuga all'estero ed evitare così per Chiara il rischio della prigione.

Tutto sembra essere pronto per la partenza, ma un personaggio inaspettato ha tutte le intenzioni di mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati.

Intanto qualcuno è pronto a incrinare i rapporti tra il giovane Cammarota e l'amico Samuel. Quest'ultimo disapprova la scelta di Nunzio di vivere come latitante e l'improvviso incontro con una figura inattesa potrebbe mettere a dura prova la loro amicizia.