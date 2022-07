Continuano gli aggiornamenti sui protagonisti della nuova edizione di Uomini e Donne. Sui social network si sta diffondendo un rumor sul cast della versione Over del dating show, in particolare su due cavalieri che potrebbero partecipare alle puntate 2022/2023. Lorenzo Pugnaloni sostiene che Marcello Messina e Fabio Nova potrebbero essere pronti a rientrare nel parterre dopo la pausa estiva: l'ex di Ida Platano, infatti, avrebbe chiuso la sua ultima relazione e sarebbe disposto a riprovarci.

Novità sui protagonisti di Uomini e Donne

Prosegue il lavoro della redazione di Uomini e Donne per l'edizione che debutterà su Canale 5 a metà settembre.

Come riporta Lorenzo Pugnaloni, il parterre del Trono Over potrebbe riaccogliere due protagonisti molti discussi, due cavalieri che sono stati al centro delle dinamiche del programma nella passata stagione.

Tra coloro che cercheranno l'amore davanti alle telecamere potrebbe esserci anche Marcello Messina. L'uomo ha partecipato a gran parte delle puntate del dating show dell'anno scorso e ha fatto parlare di sé soprattutto per la tormentata relazione con Ida Platano.

Secondo le voci che circolano in questi giorni, il siciliano avrebbe messo fine alla storia d'amore che è stata il motivo del suo addio anticipato alla trasmissione (ha lasciato il parterre per via di un colpo di fulmine per una concittadina), e per questo sarebbe pronto a rientrare negli studi Elios e darsi un'altra chance di trovare la persona giusta.

News sul 'rivale' di Tina a Uomini e Donne

Il parterre maschile del Trono Over 2022/2023, però, potrebbe riaccogliere anche un altro personaggio molto discusso della passata stagione.

Oltre a Marcello Messina, a tornare nel cast di Uomini e Donne potrebbe essere anche Fabio Nova. Il cavaliere ha partecipato solamente alle ultime puntate della scorsa edizione, ma gli sono bastate per lasciare il segno.

Per giorni, infatti, non si è parlato d'altro che delle litigate che il fotografo faceva con Tina Cipollari. Tra il protagonista del format e l'opinionista, infatti, non è corso buon sangue sin dall'inizio e ogni occasione era buona per punzecchiarsi o sulla professione o sull'aspetto fisico.

Molti fan del programma pensano che la redazione non rinuncerebbe mai a questa dinamica, anche per questa ragione è probabile che Fabio venga riconfermato e prenda parte alle registrazioni che ricominceranno a fine agosto.

Le dame della nuova stagione di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la parte femminile del parterre di Uomini e Donne, si dice che non dovrebbero esserci grosse sorprese.

Le voci che volevano Gemma Galgani lontana dal dating show sono sfumate col passare delle settimane, tant'è che è sempre più vicina l'ufficialità del suo ritorno nel cast del Trono Over per il tredicesimo anno consecutivo.

La "regina" della trasmissione, però, dovrebbe essere ancora una volta Ida Platano. La scorsa stagione è stata monopolizzata dalla parrucchiera e dalle sue tormentate storie d'amore: Marcello Messina, Diego Tavani, Alessandro Vicinanza e poi l'ex Riccardo Guarnieri si sono alternati al fianco della bresciana da settembre a maggio, favorendo la sua scalata al centro delle dinamiche più importanti del format.

A proposito del cavaliere pugliese, si vocifera che potrebbe non figurare tra i protagonisti della prossima edizione di U&D a causa dei tanti gossip che sono circolati sul suo privato durante l'estate. Il personal trainer, infatti, è stato beccato in dolce compagnia più volte e questo non favorirebbe il suo rientro nel cast dopo le vacanze.