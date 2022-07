Il cast della prossima edizione di Uomini e donne, inizia a prendere forma. Raccogliendo tutte le indiscrezioni che sono circolate in queste settimane sui protagonisti della stagione 2022/2023 del dating show, si possono fare i primi pronostici su chi sarà confermato e chi no nel Trono Over. L'unico storico personaggio che rischierebbe il posto sembrerebbe essere Biagio Di Maro: tutti gli altri, a partire da Gemma e Ida, dovrebbero tornare a settembre per cercare l'amore.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Manca un mese e mezzo circa alla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne: le prime puntate della nuova edizione, infatti, saranno condotte da Maria De Filippi a fine agosto, salvo poi essere trasmesse su Canale 5 a partire dal 12 settembre.

Dando un'occhiata alle tante indiscrezioni che sono circolate nell'ultimo periodo sui personaggi più discussi del Trono Over, si può azzardare un'ipotesi su chi parteciperà alla stagione 2022/2023 e chi la guarderà da casa.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni si è esposto più volte sulle dame e i cavalieri che i siti di gossip hanno messo in dubbio di recente, soprattutto sul futuro televisivo di Gemma Galgani.

Per settimane si è parlato del possibile addio della torinese al dating show dopo oltre 13 anni di protagonismo assoluto, ma questo rumor si è sgonfiato col passare del tempo, tant'è che la 72enne è ancora considerata una figura imprescindibile del format Mediaset.

Ida e Riccardo si ritrovano a Uomini e Donne

Accanto a Gemma nel parterre dovrebbe accomodarsi ancora una volta Ida Platano: la parrucchiera è considerata da molti spettatori di Uomini e Donne la nuova "regina" del Trono Over, quindi è impensabile che la redazione rinunci a lei per le puntate che saranno registrate da fine agosto.

Anche tra i cavalieri dovrebbero esserci poche sorprese: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri andrebbero verso l'ennesima riconferma, anche perché sono ritenuti personaggi di punta della versione senior del dating-show.

L'unico storico protagonista che potrebbe rischiare il posto è Biagio Di Maro: il napoletano potrebbe non prendere parte alle riprese della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, nonostante sia stato al centro di molte dinamiche negli ultimi due anni.

Gli addetti ai lavori, dunque, starebbero mettendo su un cast vario, un mix tra veterani e new entry per cercare di regalare al pubblico emozioni e spunti di discussione sin dal debutto.

Data d'esordio di Uomini e Donne

Anche per questo riguarda il Trono Classico 2022/2023 sono trapelate alcune indiscrezioni. Lorenzo Pugnaloni ha informato fan e curiosi del fatto che i nuovi tronisti di Uomini e Donne dovrebbero essere quattro e nessuno di loro sarebbe un volto già noto al pubblico.

Maria De Filippi, dunque, vorrebbe puntare su un cast di giovani sconosciuti per cercare di ridare a questa versione del suo programma lo smalto di un tempo. Qualora i percorsi dei ragazzi sul trono dovessero appassionare i telespettatori come accadeva qualche anno fa, si vocifera che potrebbero tornare le scelte serali, ovvero puntate speciali trasmesse in prima serata e interamente dedicate alle feste di fidanzamento dei protagonisti dello show.

Si è anche ipotizzato il debutto di una versione vip di U&D, ma per ora non sono arrivate conferme da parte degli addetti ai lavori.

La trasmissione, che ha lo scopo di far trovare l'anima gemella a dame, cavalieri e tronisti, tornerà in onda lunedì 12 settembre, ma già da fine agosto inizieranno a circolare anticipazioni sia sul cast che su quello che accadrà in studio.