Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) sta continuando a fare compagnia ai telespettatori italiani con tante sorprese e colpi di scena inaspettati. Nel corso dei prossimi episodi in programma su Canale 5 Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), quando scoprirà che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) è sopravvissuto a un incendio scoppiato in carcere, sarà decisa a essere sincera con il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) sulla paternità del figlio. A fermare la fanciulla con una delle sue minacce ci penserà la diabolica suocera Hünkar (Vahide Perçin), facendola desistere dal suo intento.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha apprende che Yilmaz in realtà è ancora vivo

Le anticipazioni delle puntate della telenovela, che occuperanno il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset prossimamente, raccontano che Zuleyha rimarrà sconvolta e profondamente delusa dal comportamento della suocera e dal marito quando scoprirà che Yilmaz è vivo e lo vedrà in carne e ossa a una festa organizzata in un club prestigioso. Lui sarà tra gli invitati dell’evento in veste di imprenditore, dopo che l’ex compagno di cella Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) gli regalerà una sua fabbrica.

Zuleyha purtroppo non riuscirà a incontrare il suo amato, poiché Demir non perderà tempo per portarla via dalla festa. La protagonista dello sceneggiato per non tornare a casa, e dopo aver ribadito al marito che nel suo cuore ci sarà posto solamente per Yilmaz, si butterà dall’automobile in corsa.

Zuleyha rinuncia a svelare a Demir che non è il padre di Adnan, Sabahattin dice una menzogna

Zuleyha, dopo aver perso i sensi ed essere stata curata dal dottor Sabahattin (Turgay Aydınc), farà sapere a Hunkar di essere intenzionata a far sapere a Demir che in realtà non è lui il vero padre di suo figlio Adnan. La signora Yaman ricatterà ancora una volta la nuora, dicendole che qualora lei dovesse dire la verità senza avere alcuna prova per dimostrare la sua versione, suo marito non esiterà a farla allontanare dal suo bambino.

Zuleyha, parecchio terrorizzata dalla suocera, chiederà aiuto a Sabahattin. Quest’ultimo dirà una menzogna alla fanciulla, facendole credere che non era a conoscenza del fatto che Yilmaz fosse vivo e la inviterà a non avviare nessuna guerra contro glii Yaman per evitare di andare incontro a delle terribili conseguenze. Zuleyha si vedrà costretta a mollare la presa, dato che dopo aver chiesto scusa alla suocera sarà consapevole di dover continuare a stare distante da Yilmaz.