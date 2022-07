Cambio programmazione in casa Rai a partire dal prossimo settembre 2022. A farne le spese sarà la soap opera Sei sorelle, attualmente in onda nella fascia del primo pomeriggio che fino allo scorso maggio era appannaggio de Il Paradiso delle signore.

Con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale, il palinsesto della rete ammiraglia Rai subirà delle sostanziali modifiche e al momento risulta in bilico la messa in onda della soap spagnola che sta registrando ascolti sempre più bassi in daytime.

Cambio programmazione Rai settembre: Il Paradiso 7 ritorna al posto di Sei Sorelle

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre interesserà in primis la fascia del primo pomeriggio.

L'attuale fascia oraria occupata dalla soap Sei Sorelle, tornerà ad essere nelle mani de Il Paradiso delle signore 7.

Dopo il lungo stop estivo, la serie italiana con protagonisti Francesca Del Fa, Vanessa Gravina, Emanuel Caserio e Roberto Farnesi, tornerà in onda come sempre dalle 16 alle 16:45 circa con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Attualmente le riprese della settima stagione sono in corso e terranno impegnato il cast della soap opera di Rai 1 per tutto il periodo estivo, così da assicurare un numero cospicuo di appuntamenti da trasmettere da settembre in poi.

Crollano gli ascolti della soap Sei Sorelle su Rai 1

E cosa ne sarà di Sei Sorelle? È questa la domanda che si pongono gli appassionati della nuova soap spagnola che ha debuttato questa estate in prima visione assoluta su Rai 1.

La serie incentrata sulle vicende delle sorelle Silva, dopo un buon esordio dal punto di vista auditel, con oltre il 18% di share ha perso progressivamente ascolti.

L'ultima settimana di programmazione è stato un vero e proprio "disastro": la puntata del 13 luglio ha registrato il record negativo con appena 875 mila spettatori e uno share che ha superato appena la soglia del 10,50%.

A rischio il futuro di Sei Sorelle nel palinsesto Rai di settembre 2022

Insomma un vero e proprio crollo di ascolti per la fascia del pomeriggio di Rai 1 che, con Il Paradiso delle signore, era abituata a numeri ben più elevati che avevano toccato anche il 22% di share.

Come se non bastasse, l'appuntamento quotidiano con Sei Sorelle viene sonoramente battuto dalla soap opera Terra Amara, in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5, seguita da una platea quotidiana di oltre 1,5 milioni di spettatori con il 18-19% di share.

E così, il futuro di Sei Sorelle al momento è tutto da scrivere: la soap sicuramente non troverà spazio nel palinsesto feriale di Rai 1 del prossimo settembre ma, a questo punto, bisognerà capire quale sarà la nuova programmazione.

Il ritorno di Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2 nel palinsesto Rai

Oltre al ritorno de Il Paradiso delle signore 7, durante il prossimo settembre, ci sarà spazio anche per la messa in onda di nuove fiction che andranno a popolare la prima serata della rete ammiraglia Rai.

Tra i titoli più attesi spicca Mina Settembre 2, la serie con Serena Rossi, la cui messa in onda è prevista di domenica sera.

Spazio anche alle nuove puntate di Imma Tataranni 2, la fiction poliziesca che vede protagonista Vanessa Scalera, di cui saranno trasmessi i restanti appuntamenti della seconda stagione, dopo il clamoroso boom di ascolti dello scorso autunno, quando la serie riuscì a toccare anche il 25% di share in prime time su Rai 1.

Tre titoli decisamente attesissimi dal pubblico che, dal prossimo settembre, potrà tornare a seguire i loro beniamini sul piccolo schermo.