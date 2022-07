Gianni Sperti avrebbe messo gli "occhi addosso" ad una nota protagonista dello showbiz italiano. Il celebre opinionista di Uomini e donne, attualmente in pausa per la sosta estiva del talk show su Canale 5, pare che sia interessato alla giunonica Cristina Buccino.

A rivelarlo, in queste ore, è stato il portale diretto da Roberto D'Agostino, che ha lanciato questo retroscena sul conto del celebre opinionista del talk show Mediaset.

Retroscena Uomini e donne: Gianni Sperti sarebbe interessato a Cristina Buccino

Nel dettaglio, in queste settimane i riflettori televisivi su Uomini e donne sono spenti per la sosta estiva.

La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, dopo i fasti dell'ultima stagione, è in pausa fino a metà settembre, quando poi torneranno ad essere trasmesse le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

Confermata anche la presenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, ancora una volta, saranno i due opinionisti a "bordo campo", pronti a dare i loro giudizi sulle dinamiche e le vicende che prenderanno vita tra i vari protagonisti della prossima annata televisiva del talk show Mediaset.

Intanto, però, Gianni Sperti sta tenendo banco anche tra i Gossip di questa calda estate 2022, complice un retroscena che riguarderebbe la sua vita privata.

Il celebre opinionista di Uomini e donne sarebbe interessato alla showgirl

Secondo il sito di D'Agostino, l'opinionista di Uomini e donne sarebbe interessato alla procace Cristina Buccino, ben nota al mondo del gossip per le sue precedenti relazioni sentimentali con diversi protagonisti dello showbiz, tra cui il calciatore Marco Borriello.

"Speri sembra avere un interesse particolare per Cristina Buccino", scrive il sito che per il momento non ha aggiunto ulteriori dettagli su quella che potrebbe essere la nuova "coppia" di questa estate.

In attesa di scoprire se questo retroscena verrà confermato o meno dai diretti interessati nel corso delle prossime settimane, Cristina Buccino è ricordata anche per il suo passato da "professoressa" nel cast del quiz L'Eredità e per essersi messa in gioco come naufraga a L'Isola dei famosi.

Da metà settembre, riparte l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Intanto, fervono anche i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023. Nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare il grande amore della loro vita.

Tra i nomi in lizza, spiccherebbe quello di Carola Galgani, la nipote della dama torinese Gemma. Tra i ritorni, invece, potrebbe esserci quello di Federica Aversano, ex corteggiatrice del trono di Matteo Ranieri. Per il momento, però, sono tutte ipotesi, non c'è nulla di confermato.