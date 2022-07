Proseguono le anticipazioni di Terra amara: nelle puntate della soap turca in onda dall'1 al 5 agosto, i telespettatori assisteranno all'alleanza tra Yilmaz e Fekeli, che lo accoglierà come un suo figlio. Demir, intanto, sarà sempre più fuori controllo: il giovane Yaman farà di tutto per liberarsi definitivamente del giovane Akkaya e per tenerlo lontano da Zuleyha. Quest'ultima continuerà a pensare che il suo grande amore sia morto, inconsapevole di tutti gli intrighi che la suocera e il marito hanno messo in piedi.

Yilmaz si rifugia nelle case dei lavoratori

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 agosto, prendono il via dall'uscita di prigione di Fekeli dopo 20 anni. L'uomo prenderà con sé il figlio di Salih, dopo averla informata che intende vendicarsi di Demir. Quest'ultimo, nel frattempo, sarà ossessionato da Yilmaz, di cui non sa più nulla dopo avergli sparato. Così Yaman ordinerà a Gaffur di riportalo da lui vivo o morto in cambio di una grossa ricompensa in denaro.

Yilmaz, affidato a Nazire, continuerà a chiedere di Zuleyha, ma la donna penserà che ormai sia morto. Nel frattempo, Demir continuerà a cercare Akkaya anche nei villaggi vicini, ma il giovane continuerà a peggiorare: Nazire chiamerà Gulten per informarlo delle condizioni di salute del ragazzo.

La giovane starà al fianco di Yilmaz, senza preoccuparsi che a casa l'attendeva il suo futuro marito. Sabahattin, che si prenderà cura di Yilmaz, cercherà di consolare Gulten avendo compreso che la ragazza prova dei sentimenti per Akkaya ma Fadik, vedendoli insieme, penserà che abbiano una relazione segreta.

Yilmaz si vendica di Demir

Intanto, Demir ordinerà di dar fuoco alle case dei lavoratori avendo scoperto, grazie a Gaffur, che Yilmaz si trova lì.

Ma Fekeli interverrà e porterà via il ragazzo che ormai considererà come un figlio. Hunkar scopre tramite la confessione del figlio che è stato proprio lui a dar fuoco alle case dei dipendenti ma la donna riuscirà a tenere Zuleyha lontana dalla notizia, sebbene questa diventi di dominio pubblico.

Da Zuleyha si presenta il fratellastro Veli, spacciandosi per il cugino della donna, ma Demir riuscirà ad allontanarlo momentaneamente.

Dopo essere stato molto male, intanto, Yilmaz si riprenderà e, avendo visto che Zuleyha è sul giornale con il marito, andrà alla tenuta e Nazire gli dirà che è Demir il colpevole dell'incendio. Così il ragazzo deciderà di vendicarsi. Alla villa, però vedrà Zuleyha con il piccolo Adnan e non capirà che si tratta di suo figlio.

Yilmaz organizzerà un piano che gli consentirà di portare Demir in un capanno dove lo legherà e appiccherà un incendio. Yaman però riuscirà a salvarsi. Intanto, Veli si avvicinerà a Sermin. Sabahattin deciderà di chiedere il divorzio alla moglie e Sermin accetterà, mentre Fekeli chiederà a Yilmaz di restare ed allearsi con lui per vendicarsi degli Yaman.