Le anticipazioni di Terra amara relative alla puntata in onda il 28 luglio 2022, rivelano che Zuleyha entrerà in travaglio dopo essere caduta dalle scale. Tutto a causa dello spavento che la donna si prenderà nel momento in cui vedrà un serpente velenoso nella sua camera. Nel frattempo, Yilmaz si starà dirigendo alla tenuta, dopo essere rimesso in libertà.

Yilmaz torna in libertà grazie all'amnistia: trama Terra amara

Un nuovo ed appassionante episodio attende i fan di Terra amara nel pomeriggio di giovedì 28 luglio. Demir sarà andato ad Instanbul dopo aver saputo che Yilmaz potrebbe uscire dal carcere grazie alla nuova legge sull'amnistia.

Yaman farà di tutto affinché Akkaya resti in carcere ma non riuscirà ad evitare che l'uomo torni finalmente libero. Demir sarà sconcertato e sarà preoccupato di quello che potrebbe fare di lì a poco il suo rivale. Yaman sarà sicuro che Yilmaz non esiterà a raggiungere la tenuta per incontrare Zuleyha. Da ricordare che la donna è ancora all'oscuro del fatto che Akkaya sia vivo, visto che sarà convinta che sia morto nell'incendio di sette mesi prima.

Zuleyha cade dalle scale ed entra in travaglio: anticipazioni Terra amara

Demir, nel corso del nuovo episodio, pur di evitare che Yilmaz riesca a raggiungere la tenuta, darà incarico ad alcuni scagnozzi di rintracciarlo. Nel frattempo, Sermin sarà sempre più invidiosa di Zuleyha e avrà timore che il bambino che nascerà possa far perdere l'eredità alla figlia Betul.

Pertanto, Sermin stringerà un patto con Seniye. Le due donne decideranno di introdurre nella camera da letto di Zuleyha in serpente velenoso e lo faranno con il chiaro intento di uccidere la donna e il bambino che porta in grembo. Il piano non andrà come previsto. Zuleyha vedendo il serpente di spaventerà e correrà via, cadendo dalle scale.

La moglie di Demir perderà i sensi e poco dopo entrerà in travaglio.

Zuleyha nonostante la caduta, dà alla luce un maschietto in perfetta salute

In Terra amara quindi arriverà il momento del parto di Zuleyha. Ironia della sorte, proprio nel medesimo istante, Yilmaz giungerà alla tenuta, trovando però sulla sua strada Demir, il quale non avrà nessuna intenzione di fargli vedere Zuleyha.

Quest'ultima, entrata in travaglio, verrà aiutata dalla suocera Hunkar. Fortunatamente tutto andrà per il meglio e Zuleyha darà alla luce in maschietto in perfetta, salute. Tutti quanti nel frattempo, crederanno che la caduta dalle scale le abbia procurato un parto prematuro. Sabahattin invece, dopo aver fatto visita alla neo mamma, capirà che il neonato sarai invece nato a termine. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Demir non esiterà a sparare alle spalle a Yilmaz. Pur di tenerlo lontano da Zuleyha, Yaman sarà pronto a tutto.