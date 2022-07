Quale volto di Uomini e donne prenderà parte al Grande Fratello Vip 7? I retroscena non mancano e, anche quest'anno, nella casa più spiata d'Italia potrebbero arrivare ex volti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, proprio come è già accaduto nelle precedenti edizioni.

E, tra i nomi che al momento sono in lizza per questa settima edizione del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, spicca il nome di Gemma Galgani, la storica dama torinese che da oltre un decennio prende parte alla trasmissione di Canale 5.

Da Uomini e donne al GF Vip 7: ecco chi potrebbe esserci nel cast del reality

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da metà settembre su Canale 5 così come quello con il Grande Fratello Vip 7.

Due trasmissioni di punta del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset che, come è già successo nei precedenti anni, potrebbero fare gioco di squadra.

Non si esclude, infatti, che nel corso della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, possano arrivare degli ex volti che hanno preso parte alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Gemma Galgani potrebbe debuttare al GF Vip 7

Tra i nomi in lizza in queste ore, spicca quello di Gemma Galgani, uno dei volti "storici" di Uomini e donne, presente in studio da oltre un decennio.

Durante l'ultima stagione del programma di Maria De Filippi, Gemma sembra aver perso importanza all'interno delle dinamiche dello show e le sue tormentate storie d'amore sono state messe un po' da parte, per lasciare spazio in primis alle nuove vicende di Ida Platano.

Da qui, il rumor secondo cui nella prossima edizione di Uomini e donne, Gemma potrebbe prendere parte ad un numero ristretto di puntate, per poi approdare nella casa del GF Vip 7.

La dama torinese, quindi, potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e mettersi così alla prova come nuova inquilina della casa più spiata d'Italia.

Matteo Ranieri in lizza per il GF Vip 7 dopo l'esperienza a Uomini e donne

Ma quello di Gemma non è l'unico nome che, al momento, è in lizza per prendere parte alla settima edizione del reality show condotto da Signorini, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste.

Gli ultimi retroscena rivelano che, sempre dal mondo di Uomini e donne, potrebbe arrivare in casa anche Matteo Ranieri, l'ex tronista ligure che proprio in questi giorni è tornato al centro dell'attenzione per la fine della sua relazione con Valeria Cardone, durata pochissimi mesi.

Matteo Ranieri pare che abbia sostenuto il provino per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7 ma, al momento, non si hanno ulteriori dettagli e conferme su quanto succederà.