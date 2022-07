Ballando con le stelle 2022 torna in onda questo autunno su Rai 1. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti della prossima stagione televisiva, è stato confermato il ritorno dello show di punta del sabato sera condotto con successo da Milly Carlucci.

E, in queste ultime settimane, trapelano un po' di retroscena su chi potrebbe prendere parte allo show: tra i nomi in lizza spicca anche quello del nuotatore Manuel Bortuzzo, già ex concorrente del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

In autunno il ritorno di Ballando con le stelle 2022 in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con Ballando con le Stelle è confermato nel sabato sera della rete ammiraglia Rai a partire dal prossimo ottobre.

A differenza delle passate edizioni, questa volta lo show potrà contare su una puntata in più, raggiungendo il numero complessivo di 11 appuntamenti che saranno trasmessi in prime time su Rai 1.

Solo a fine dicembre, quindi, gli spettatori da casa scopriranno il nome della nuova coppia vincitrice che si porterà a casa l'ambita coppa messa in palio dallo show.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti che prenderanno parte a Ballando con le stelle 2022? I retroscena sul nuovo cast non mancano e, tra i nomi riportati dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, emerge anche quello di Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo, dal GF Vip a Ballando con le stelle?

A quanto pare, infatti, l'ex protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere il "colpo grosso" della nuova stagione dello show condotto e diretto da Milly Carlucci.

"Voglio infrangere il maggior numero di tabù sulla disabilità, senza suscitare pietà o compassione.

Le sfide mi piacciono molto", aveva dichiarato recentemente Bortuzzo subito dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Milly Carlucci riuscirà a convincere Manuel per questa nuova esperienza sul piccolo schermo? Nel caso in cui la trattativa non dovesse dare i frutti sperati per averlo come concorrente, la conduttrice sarebbe disposta ad averlo anche come "ballerino per una notte".

Retroscena nuovi concorrenti Ballando con le stelle 2022: spunta Paola Barale

E poi ancora, stando ai retroscena di queste ore sui nuovi concorrenti dello show Rai, si vocifera che potrebbe approdare nel cast anche la conduttrice e attrice Paola Barale.

Pare che la Barale fosse già in lizza per la passata edizione dello show ma, alla fine, per problemi di budget la trattativa non si sarebbe concretizzata.

Confermata invece la cantante Iva Zanicchi, la quale ha ammesso di averci pensato bene prima di accettare, ma alla fine ha detto sì a Milly Carlucci.