Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera spagnola Un altro domani (Dos Vidas), dal lunedì al venerdì. Nelle puntate in programmazione dal 25 al 29 luglio 2022, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) darà scandalo dopo aver girato un video per promuovere la sua bottega.

Carmen (Amparo Piñero) invece a causa di un patto sancito tra Francisco Villanueva (Sebastián Haro) Patricia Godoy (Silvia Acosta) e Ventura Vélez de Guevara (Iago García), a sua insaputa rischierà di dover sposare Victor (Jon López).

Anticipazioni Un altro domani, al 29 luglio: Julia in crisi, Maria vuole raggiungere il padre a Siviglia

Gli spoiler riguardanti gli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, raccontano che dopo aver avviato la sua attività Julia avrà delle difficoltà: la fanciulla a causa della sua disattenzione finirà per avere delle incomprensioni con Tirso. Julia per vendere più mobili, accetterà di girare un video promozionale: dopo essersi mostrata davanti alle telecamere in slip la ragazza sarà disperata, poiché tutti si prenderanno gioco di lei, mentre sua madre sarà su tutte le furie. A sorpresa proprio grazie al filmato scandaloso, aumenteranno le vendite nella bottega di Julia.

Intanto Maria dopo essere stata turbata per il cartello trovato affisso alla porta della sua abitazione, e aver invitato Cloe a denunciare le molestie subìte vorrà recarsi dal padre a Siviglia.

Francisco e Patricia devono far sposare Carmen e Victor, Ines infastidita dalla vicinanza tra Angel e Alicia

Nel contempo Carmen rimarrà delusa, nell’istante in cui saprà che suo padre non tiene i conti della fabbrica in maniera onesta: per fortuna la ragazza si farà dare dei giusti consigli.

Intanto Francisco non riuscirà a gestire il vizio del gioco. Carmen oltre a cercare di controllare ogni movimento del padre e di Patricia, vorrà ottenere da Ventura una dilazione sul pagamento del debito ricevendo un netto rifiuto. La situazione peggiorerà quando Carmen verrà minacciata dai trasportatori. Patricia e Francisco, dopo aver stretto un accordo con Ventura, dovranno far convolare a nozze Carmen e Victor, promettendo di far lavorare quest’ultimo nella fabbrica.

Intanto Carmen, ignara delle mosse del padre e di Patricia, inizierà a superare la perdita della tata Agustina, soprattutto nell’istante in cui dimostrerà di provare qualcosa nei confronti di Kiros.

Ines invece non nasconderà il suo evidente fastidio per la vicinanza tra Angel e Alicia. Per concludere gli abitanti si riuniranno per parlare dell’imminente visita del tecnico che dovrà decidere se rinnovare il titolo come miglior borgo di Spagna che detiene il paese da cinque anni, con la convinzione che sarà Tirso come al solito a occuparsi di tale questione: a sorpresa quest’ultimo prenderà le distanze.