Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda sino al 15 luglio rivelano nuovi colpi di scena.

Marina trascorrerà dei piacevoli momenti a Procida, che le faranno dimenticare gli ultimi burrascosi eventi in cui è stata coinvolta. Ferri, al contempo, non smetterà di pensare a lei, sperando di poterla riconquistare prima o poi. Lara, tuttavia, si darà sempre più arie da padrona di casa, essendo convinta di essersi assicura un posto accanto a Roberto. Quest'ultimo, però, penserà di raggiungere Marina sull'isola.

Upas, anticipazioni al 15 luglio: Marina si lascia gli eventi alle spalle

Nel corso delle puntate di Upas in onda sino al 15 luglio Marina si troverà ancora a Procida. La donna ne approfitterà di questi giorni sull'isola per rilassarsi e non pensare agli eventi recenti. In questo bucolico scenario, la signora Giordano sembrerà lasciarsi alle spalle la vicenda che la vede legata a Ferri, non pensando più all'amore che prova per lui. Tuttavia, nonostante la presenza di Lara, Roberto non sembrerà per niente disposto a rinunciare alla donna che ama.

Upas, puntate sino al 15/7: Lara prende spazio nella vita di Ferri

Le puntate di Upas che andranno in onda sino al 15 luglio vedranno Lara decisa ad acquistare sempre più rilievo nella vita di Roberto.

La donna sembrerà soddisfatta di quello che sta ottenendo con gli inganni, ignorando completamente che il manager non provi alcun sentimento nei suoi confronti. Quest'ultimo, del resto, non immagina che la donna abbia perso il bambino, e continua a ospitarla in casa propria solo in virtù della gravidanza. Ferri, difatti, penserà di raggiungere Marina a Procida per farle una sorpresa.

Dunque, proprio nel momento in cui la signora Giordano avrebbe voluto lasciare i trascorsi alle spalle, dovrà fare i conti con questo nuovo colpo di scena, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Upas, spoiler al 15 luglio: Martinelli intuisce dove sia andato Ferri

Le anticipazioni relative agli episodi di Upas che andranno in onda sino al 15 luglio rivelano che Ferri, una volta giunto sull'isola, si dichiarerà nuovamente a Marina.

Questa volta, però, la dichiarazione potrebbe essere reciproca. Difatti, stando agli spoiler, i due avranno modi di esternare i propri sentimenti. Tuttavia una minaccia potrebbe incombere sul loro ritrovato amore. Lara, infatti, noterà l'imminente partenza di Roberto e di certo non gradirà l'assenza dell'uomo. Pertanto farà in modo di scoprire in breve tempo dove possa trovarsi Ferri. Martinelli, però, sembrerà intuire dove sia andato il manager.