Nel corso del mese di agosto, in Beautiful arriverà il momento per Liam di andare a costituirsi alla polizia per l'omicidio di Vinny. Il giovane Spencer, interrogato da Baker, si addosserà tutta la colpa dell'incidente, evitando di coinvolgere il padre Bill. Il tenente Baker capirà però che Ljam non stia dicendo tutta la verità.

Liam ha deciso: andrà a costituirsi alla polizia

Il mese di agosto regalerà molte novità agli appassionati di Beautiful. La soap Tv americana infatti, dal 1°agosto avrà puntate più lunghe visto che sostituirà Una vita, in vacanza fino al 22 agosto.

Dunque, maxi episodi attendono i fan di Beautiful che continua ad appassionare, ogni pomeriggio, circa due milioni di italiani. Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda proprio nei primi giorni di agosto, si viene a sapere che Liam andrà a costituirsi alla polizia. Nonostante il padre Bill abbia cercato di dissuaderlo, Liam darà retta a Hope e andrà alla polizia per liberarsi del grande peso che lo attanaglia sin dalla notte dell'incidente. Mentre Liam si troverà in commissariato, Hope rivelerà a Bill ciò che Liam avrà deciso di fare.

Liam si assume tutte le colpe per la morte di Vinny: spoiler Beautiful

Di certo Bill non reagirà affatto bene dopo aver saputo che Liam avrà deciso di costituirsi e discuterà con Hope proprio per questo.

Intanto Liam verrà interrogato dal tenente Baker, il quale vorrà sapere nel dettaglio come si saranno svolto i fatti la notte dell'incidente. Liam di fronte al poliziotto, si assumerà tutte le colpe della morte di Vinny e si guarderà bene dal nominare Bill. Liam vorrà tenere fuori il padre da tutta la vicenda, anche se in verità sarà stato lui a decidere di fuggire e lasciare Vinny morente sul ciglio della strada.

La versione dei fatti data da Liam non sembrerà però convincere affatto il tenente Baker, il quale sarà convinto che il giovane non stia dicendo tutta la verità.

Il tenente Baker non crede alla versione di Liam, Bill corre alla polizia

In Beautiful, Liam si starà togliendo di dosso un grande peso. A, quanto pare, non sarà però molto vincente, visto che Baker non gli crederà fino in fondo.

Mentre l'interrogatorio proseguirà, Hope racconterà a Brooke quanto starà accadendo. Brooke verrà quindi a sapere che è stato Liam a investire Vinny. Nel frattempo, Bill raggiungerà Liam alla centrale di polizia e chiederà di parlare con lui. Quindi Baker lascerà per qualche minuto da soli padre e figlio. Bill non vorrà che Liam si addossi tutta la colpa e prenderà una decisione che potrebbe cambiare il destino di entrambi. Cosa succederà ai due Spencer? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.