Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al tentativo di fuga all'estero di Nunzio e Chiara. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 fino al 29 luglio rivelano che una partenza in effetti ci sarà, ma avverrà in un modo molto diverso da quanto programmato.

Katia Cammarota, preoccupata per suo figlio, affronterà Chiara e le intimerà di lasciare in pace suo figlio e di non coinvolgerlo nei suoi problemi giudiziari. La ragazza, evidentemente, resterà molto colpita da queste parole, al punto da prendere una decisione molto dolorosa, che avrà forti ripercussioni sul suo futuro e su quello di Nunzio.

Upas, spoiler fino al 29 luglio: una nuova vita all'estero

Katia Cammarota (Stefania De Francesco) rivolgerà un disperato appello a Chiara (Alessandra Masi), affinché non rovini la vita a suo figlio. La donna affronterà duramente la ragazza ed evidentemente riuscirà nel suo intento di farle cambiare idea, anche se non se ne renderà conto subito.

In seguito, la giovane Petrone e Nunzio (Vladimir Randazzo) si appresteranno a lasciare l'Italia in modo da cambiare così le loro vite per sempre, mentre Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e ovviamente la stessa Katia saranno molto in ansia per i due ragazzi. I tre però saranno ignari del fatto che le cose andranno in maniera totalmente diversa da quanto immaginato.

Chiara infatti spiazzerà tutti prendendo una decisione totalmente inaspettata.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 luglio: Chiara lascia l'Italia senza Nunzio

Chiara partirà, ma lo farà sorprendentemente da sola, per non coinvolgere Nunzio nei suoi problemi legali. Nel frattempo quest'ultimo, ignaro di quanto sia accaduto realmente, resterà totalmente disorientato da tale novità.

Il ragazzo, convinto di dover affrontare una nuova vita assieme alla sua fidanzata storica, si sentirà privato di ogni punto di riferimento e reagirà quindi malissimo. Il giovane Cammarota infatti non si capaciterà di essere stato abbandonato e proverà in tutti i modi a mettersi in contatto con Chiara.

Un posto al sole, trame 25-29 luglio: Franco si sente in colpa

Nel frattempo, Franco Boschi dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa. L'uomo infatti non ha avvisato Nunzio di aver visto Chiara all'aeroporto.

È probabile che Boschi abbia deciso di rispettare la scelta della ragazza anche per proteggere suo figlio, ma l'uomo è consapevole che il ragazzo non glielo perdonerà facilmente. Al momento non viene svelato se tale verità verrà fuori, ma risulta altamente probabile che questo accadrà e le conseguenze sui rapporti tra i due uomini saranno devastanti.