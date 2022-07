È entrata nel vivo la soap opera turca Terra amara dallo stile drammatico, conquistando già parecchi spettatori italiani. Nella puntata che occuperà Canale 5 il 28 luglio 2022 dalle ore 15:45 circa, al centro della scena ci sarà ancora la diabolica Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) disposta a tutto pur di ottenere i soldi del cugino Demir (Murat Ünalmış), quando lo stesso si rifiuterà di aiutarla economicamente. Per la seconda volta la donna tenterà di fare del male a Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e al figlio che aspetta, con l’obiettivo di far diventare sua figlia Betül (İlayda Çevik) l'unica erede.

La protagonista della telenovela mentre suo marito si troverà a Istanbul si spaventerà parecchio, quando vedrà un serpente sotto il suo letto piazzato da Saniye (Selin Yeninci). In cerca di aiuto, la moglie di Demir perderà l’equilibrio finendo per cadere dalle scale e dopo aver perso molto sangue metterà al mondo il suo bambino.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 28 luglio: Yilmaz ottiene la grazia, Sermin sempre più invidiosa di Zuleyha

Nel ventesimo episodio della serie televisiva di successo che è stata girata principalmente ad Adana e Mersin, e verrà trasmesso nella rete Mediaset giovedì 28 luglio, Demir dopo aver messo piede a Istanbul farà il possibile per non far tornare in libertà il nemico Yilmaz (Uğur Güneş).

Purtroppo quest’ultimo per merito della grazia ottenuta dal governatore, sarà in procinto di essere scagionato e Yaman quando lo saprà avrà il timore che lo stesso metterà subito piede nella sua tenuta per ricongiungersi con Zuleyha. A questo punto Demir ordinerà a dei delinquenti di trovare in fretta il suo rivale.

Nel contempo Sermin si darà da fare, dopo non essere riuscita a far abortire Zuleyha con delle erbe velenose: la donna sarà sempre più invidiosa della fanciulla, con la consapevolezza che l’arrivo della creatura che porta in grembo significherà per lei perdere l’eredità che le spetta.

Zuleya mette al mondo il figlio dopo aver preso un grosso spavento

In particolare per riuscire nel suo intento, la perfida cugina di Demir stringerà un patto con la governante Saniye, cioè quello di introdurre nella stanza di Zuleyha un serpente in modo che uccida sia la futura mamma e il nascituro. La fanciulla a causa del grosso spavento cadrà dalle scale ma dopo aver ripreso conoscenza entrerà in travaglio.

Quando ci sarà chi penserà che si tratti di un parto prematuro a togliere ogni sospetto ci penserà il dottor Sabahattin (Turgay Aydın), visto che anche se non assisterà Zuleyha assicurerà che il bambino non è venuto alla luce affatto con qualche settimana d’anticipo.