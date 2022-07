Nuove sorprese attendono i fan de Un Posto al Sole, una delle soap più seguite dal pubblico italiano, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:35 su Rai 3; in particolare le Anticipazioni Tv relative all'episodio del 5 luglio rivelano che Franco ha deciso di sostenere Nunzio nel progetto di fuggire dall'Italia insieme a Chiara, evitando così che la ragazza vada in galera. Nel frattempo, Raffaele ha chiesto alla figlia Viola di non parlare al marito circa quello che sta accadendo. La donna non sa come comportarsi, mentre Eugenio decide di partire per Milano e svolgere alcune indagini sul gruppo di camorristi che sta affliggendo il quartiere.

Un Posto al sole, anticipazioni martedì 5 Luglio: Franco aiuterà Nunzio e Chiara a lasciare la Nazione

Nel dettaglio, le anticipazioni tv relative all'episodio in onda martedì 5 luglio puntano gli occhi su Nunzio, desideroso di fare tutto il possibile per aiutare Chiara a scampare alla prigione e fuggire dall'Italia. Per tale ragione, il giovane Cammarota si è rivolto all'amico Franco nella speranza che quest'ultimo possa aiutarlo a procurarsi dei documenti falsi per espatriare il prima possibile. Dopo una lunga riflessione, Franco ha alla fine deciso di aiutare la coppia nel loro progetto, soprattutto perché non vuole vedere Nunzio cacciarsi in guai e problematiche più grandi e pericolose di quanto possa gestire.

Riuscirà la coppia a lasciare indisturbata il paese e cominciare così una nuova vita lontana dalla difficile situazione?

Raffaele esorta Viola a trasferirsi da Antonio

Ulteriori anticipazioni tv relative alla puntata in data 5 luglio de Un posto al sole vedono Raffaele al centro di forti preoccupazioni: l'uomo, dopo aver rivelato a Viola la verità sulle minacce che sta subendo dal gruppo di malavitosi guidati da Lello Valsano, implora la figlia di non farne parola con nessuno, compreso suo marito Eugenio e Ornella, la quale continua ad avere turni estenuanti in ospedale.

Raffele, inoltre, esorta Viola a trasferirsi a Palazzo insieme al nipotino Antonio, in modo che la famiglia possa essere più al sicuro. Viola, dal canto suo, cade preda della disperazione ed è combattuta sul decidere se raccontare o meno al marito tutto ciò che sta accadendo.

Un posto al sole, puntata del 5 Luglio: Eugenio parte per Milano per svolgere delle indagini

Altre anticipazioni tv de Un posto al Sole rivelano che Eugenio, nel frattempo, dopo aver avuto un dibattito con Tregara, decide di partire per Milano. Nicotera è molto preoccupato per la sua famiglia, giacché è perfettamente conscio del gruppo di camorristi che sta terrorizzando il quartiere; per tale ragione ha tutte le intenzioni di svolgere ulteriori indagini per venire a capo della questione.

Questo e molto altro sarà rivelato nei prossimi episodi de Un Posto al Sole. L'appuntamento, come di consueto, è fissato alle 20:35 su Rai 3.