Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni turche di Terra Amara. Nelle prossime puntate Yilmaz avrà un incidente stradale che lo metterà in pericolo di vita. Questo avvenimento farà andare su tutte le furie Fekeli il quale, dopo aver scoperto che il figlioccio è ricoverato in ospedale, comincerà a pensare che dietro l'incidente ci sia lo zampino di Demir. Gaffur, per guadagnare punti con il suo padrone, non avrà timore di recarsi in ospedale per tentare di uccidere il giovane Akkaya, mentre sarà privo di conoscenza.

Zuleyha dice al marito di amarlo

Un grande colpo di scena è in arrivo a Terra amara. Seguendo le trame della soap turca, Zuleyha e Yilmaz si ritroveranno a soccorrere insieme Nazire che avrà una crisi epilettica. Informato da Fadik che i due giovani si trovano insieme, Demir andrà su tutte le furie e correrà in ospedale, arrivando a minacciare il suo rivale con una pistola, in quanto accecato dalla gelosia. Yilmaz risponderà estraendo anche lui un'arma. Zuleyha per calmare il marito gli dirà di voler stare solo con lui e di amarlo, ricordandogli che se gli accadesse qualcosa sia lei che Adnan rimarrebbero soli.

Demir, credendo alle parole di Altun, desisterà dal fare del male a Yilmaz, ma quest'ultimo sarà costretto ad ascoltare la dichiarazione d'amore di Zuleyha al marito restandone profondamente ferito.

La donna agirà in questa maniera solo per allontanare i due uomini prima che vi siano altri spargimenti di sangue.

Fekeli sospetta di Demir

Ignaro del fatto che Altun lo abbia fatto solo per evitare che succedegli qualcosa di male, Yilmaz sarà sconvolto e inizierà a correre con l'auto vagando per la città. Il giovane resterà coinvolto in un grave incidente.

Preoccupato per il ritardo del figlioccio, Fekeli si recherà alla villa Yaman accusando apertamente Demir di essere colpevole della sparizione di Akkaya, proprio davanti ad alcuni invitati del marito di Zuleyha.

Fekeli incaricherà uno dei suoi uomini, il fidato Cetin, di cercare Yilmaz dopo una notte di preoccupazioni e scoprirà che il giovane è in ospedale in fin di vita.

La notizia sconvolgerà Fekeli, che inizierà a pensare che l'auto del figlioccio sia stata sabotata proprio da Demir. Ancora una volta Fekeli si confiderà con Cetin per poter cercare con lui la verità. Gaffur scoperto dell'incidente, non esiterà a recarsi in ospedale con il chiaro intento di uccidere Akkaya, per poter esigere così del denaro dal suo capo e ingraziarselo. Per scoprire cosa accadrà a Yilmaz e cosa vorrà fare il capomastro Gaffur contro il suo nemico non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.