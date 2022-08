Angelina Jolie avrebbe cercato di allontanare i figli dal loro padre, Brad Pitt. A oggi, infatti, solamente Shiloh la figlia 16enne di Brad e Angelina avrebbe un buon rapporto con il papà, mentre litigherebbe continuamente con la madre. I due attori di Hollywood sono separati dal 2016. Dopo sei anni non sono ancora riusciti a divorziare ufficialmente e a trovare un accordo per il bene dei loro sei figli. Tre di loro sono biologici, mentre gli altri tre sono aodottati.

Di recente Page Six, rivista americana specializzata in Gossip, ha consultato una fonte che attribuirebbe la colpa maggiore del mancato accordo tra le parti ad Angelina Jolie.

La 47enne non avrebbe alcuna intenzione di mettersi d'accordo con l'ex marito. Più di una volta in Tribunale Brad ha cercato di ottenere la custodia condivisa con Angelina dei loro ragazzi. Quest'ultima quest'ultima non si è mai dimostrata consenziente alle sue richieste. Prima di prendere strade separate nella vita, Brad Pitt e Angelina Jolie erano una delle coppie più iconiche di Hollywood.

Angelina Jolie, una fonte a Page Six: 'Non vuole dare i figli in custodia a Brad'

La fonte consultata da Page Six (rimasta anonima) ha detto: "Sembra che Angelina sia determinata a non dare la custodia congiunta a Brad". La stessa persona ha inoltre saputo che l'attrice non avrebbe alcuna intenzione di risposarsi, almeno fino a quando i figli non abbiano raggiunto la maggiore età.

Brad Pitt su tutte le furie a causa dell'ex moglie

Angelina Jolie avrebbe intenzione di vendicarsi di Brad Pitt. L'attrice non avrebbe passato anni sereni con il collega, si mormora a causa della sua dipendenza all'alcol. Ultimamente l'attore ha intentato una causa contro l'ex moglie poiché quest'ultima avrebbe venduto di sua iniziativa alcune quote dell'azienda vinicola francese che i due hanno ancora in comune a un uomo di nazionalità russa.

Brad vorrebbe ricucire un rapporto con i figli

Angelina Jolie si sarebbe peraltro lamentata dello psicologo infantile che il Tribunale ha disposto per i due divi. La 47enne è decisa a vincere questa battaglia legale tra lei e il suo ex, mentre quest'ultimo vorrebbe solo tornare a frequentare i suoi figli. Il rapporto con i ragazzi continuerebbe a peggiorare anno dopo anno.

Dopo la rottura, Pitt e Jolie non hanno avuto più storie importanti e non hanno mai pensato di tornare a essere una coppia per il bene dei loro ragazzi. Sembra però che ora il cuore di Brad batta di nuovo per un'altra misteriosa donna.

Lui avrebbe una nuova fidanzata

Al momento è solo un'indiscrezione, ma fonti vicine a Brad Pitt vorrebbero l'attore 59enne avere un nuovo amore. Dopo il flirt con la cantante svedese Lykke Li, sembra che Brad stia frequentando un'altra donna a Los Angeles. Con quest'ultima Brad condividerebbe l'amore per l'arte. Non è stato ancora reso noto il nome di questa nuova fiamma, ma sembrerebbe non essere qualcosa di serio, in quanto al momento starebbero solo uscendo insieme.