Yilmaz Akkaya è uno dei protagonisti di Terra Amara, la nuova soap tv trasmessa da Canale 5 e che sta conquistando sempre più il pubblico italiano. Ad interpretare Yilmaz è l'attore turco Ugur Gunes. Ma cosa si sa di lui? Ebbene, sbirciando in rete, si è scoperto che ha 35 anni ed ha esordito in tv nel 2011. Il grande successo lo ha ottenuto proprio grazie a Terra amara, che gli ha consentito di vincere anche un prestigioso premio al Golden Palm Awards nel 2019. Si sa, inoltre, che l'attore attualmente è single.

Chi è Ugor Gunes, l'Yilmaz di Terra amara: è nato ad Ankara e ha 35 anni

Uno dei protagonisti di Terra amara è sicuramente Yilmaz Akkaya. Il suo amore tormentato per Zuleyha e la rivalità con Demir Yaman stanno appassionando sempre più il pubblico di Canale 5. I telespettatori italiani si stanno ora chiedendo chi sia l'attore che presta il volto a Yilmaz. Ebbene, il figlioccio di Fekeli è interpretato dall'attore turco Ugur Gunes. Classe 1987, è nato ad Ankara, la capitale della Turchia. Ugur è molto legato alla sua famiglia. Sbirciando in rete, si è scoperto che ha conseguito la laurea presso la facoltà di Lingue, storia e geografia all'università di Ankara. Dopo gli studi, l'interprete di Yilmaz ha deciso di lanciarsi nel mondo della recitazione.

Si è iscritto all'Università di Hacettepe, dove ha conseguito la laurea in recitazione. Cominciano poi per lui le prime apparizioni in tv.

Ugur Gunes debutta in tv nel 2011: poi il successo con Terra amara

Nel 2011 debutta nella serie tv Yeniden Başla, dove ricopre il ruolo di Eray. Nel 2013 debutta invece sul grande schermo nel film Şeytan-ı Racim.

Dal 2014 al 2017 Ugur Gunes lavora in diverse serie televisive che lo fanno diventare sempre più popolare in Turchia. Nel 2018 e sino al 2021, ha ricoperto il ruolo di Yilmaz Akkaya in Terra amara. Grazie al successo di questa serie tv, sia in patria che all'estero, Ugur Gunes è diventato popolare anche al di fuori dei confini della Turchia.

Subito dopo il termine delle riprese di Terra amara+, per lui sono arrivate altre proposte lavorative. È stato infatti scritturato per una nuova serie tv e, solo pochi mesi fa, è tornato sul grande schermo con il film Dumlupınar: Vatan Sağolsun. Grazie al ruolo di Yilmaz in Terra amara, l'attore ha vinto anche il premio per il miglior trio di serie al Golden Palm Awards 2019.

Vita privata di Ugor Gunes: è single ma sogna una famiglia

Se dal punto di vista professionale tutto procede a gonfie vele per Ugur Gunes, cosa si sa invece della sua vita privata? Al momento l'attore è single. Ugur non ha mai nascosto il desiderio di sposarsi e formare una famiglia ma, evidentemente, sino ad ora, non ha trovato ancora la donna giusta.

Molte sono state anche le voci circa una relazione tra Ugor e l’attrice che interpreta Zuleyha nella serie Terra Amara, ma non si hanno conferme ufficiali in merito. In attesa di novità sulla sua vita sentimentale, l'attore di Yilmaz tiene sempre aggiornati i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram che conta oltre 600mila followers.