La macchina organizzativa di Ballando con le Stelle è al lavoro per completare il cast della prossima edizione. Secondo le ultime indicrezioni diffuse da Il Fatto Quotidiano Magazine, tra i concorrenti dovrebbe esserci anche lo chef Lorenzo Biagiarelli.

Inoltre pare che Milly Carlucci abbia deciso di puntare su Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo.

Biagiarelli e Lucarelli a Ballando con le Stelle

La giuria di Ballando con le Stelle è stata confermata. Dunque, nella prossima edizione in programma a partire da ottobre, i concorrenti verranno valutati da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Lucarelli potrebbe ritrovarsi a vivere una sorta di "derby in famiglia". Infatti sembra che il compagno Lorenzo Biagiarelli sia vicino alla firma del contratto che lo renderebbe un concorrente del dance-show di Rai1. La giornalista di Civitavecchia in questi anni è sempre stata piuttosto pungente nei suoi giudizi verso i concorrenti. Per questo motivo, alcuni fan si stanno già chiedendo quale sarà il suo atteggiamento di fronte alle eventuali performance del fidanzato.

Indiscrezioni sul cast

In attesa di capire se Lorenzo Biagiarelli raggiungerà o meno l'accordo con la produzione di Ballando con le Stelle, stanno circolando i nomi dei presunti concorrenti della trasmissione di Milly Carlucci.

Il cast dovrebbe comprendere innanzitutto Luisella Costamagna, Giampiero Mughini e Rosanna Banfi.

Dopo un lungo corteggiamento, Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere Paola Barale. Tra i concorrenti dovrebbero esserci anche Alessandro Egger e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

Anche l'ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, dovrebbe scendere in pista, così come il nuotatore Alex Di Giorgio. Quest'ultimo avrebbe chiesto di ballare in coppia con un maestro gay.

Infine Milly Carlucci avrebbe ottenuto la partecipazione a Ballando con le Stelle di Iva Zanicchi, Gabriel Garko ed Enrico Montesano. La presenza di Nino D'Angelo, invece, è stata smentita da TvBlog.

Scoppia la polemica social su Montesano

Durante la pandemia, Enrico Montesano ha più volte espresso opinioni no-vax sulla pandemia di Covid-19.

Milly Carlucci ha comunque voluto il comico romano tra i concorrenti-danzatori di Ballando con le Stelle.

Su Twitter, l'opinione pubblica si sta dividendo sulla partecipazione di Montesano. Da un lato c'è chi è favorevole alla sua presenza; dall'altro c'è chi invece non vorrebbe vederlo in trasmissione. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che Milly Carlucci l'abbia contattato perché le polemiche su Montesano avrebbero contribuito a far salire l'audience di Ballando con le Stelle. Ovviamente si tratta di opinioni di utenti del web che non hanno ritrovato alcun riscontro.