Nella soap opera Beautiful il segreto di Quinn e Carter sarà destinato a venire a galla. Sarà Brooke a smascherare i due amanti e lo farà proprio durante la cerimonia di rinnovo dei voti tra Eric e Quinn. Logan sarà venuta a sapere del tradimento di Quinn origliando una conversazione tra Fuller e Paris.

A tal proposito approfondiamo le anticipazioni su ciò che andrà in onda su Canale 5 nella settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre.

Quinn ordina a Paris di tenere la bocca chiusa su lei e Carter: spoiler Beautiful

Nel corso degli episodi in onda a cavallo tra fine agosto e inizio settembre, il segreto di Quinn e Carter verrà a galla.

I due amanti, nonostante tutti gli sforzi, non riusciranno ad impedire che la verità sulla notte trascorsa insieme venga a galla. I fan di Beautiful sono già al corrente che oltre a Shauna, l'altra persona a conoscenza della tresca tra Fuller e l'avvocato è Paris.

La sorella di Zoe sarà sempre indecisa sul da farsi, ma le suppliche di Quinn sembreranno averla convinta a mantenere il segreto. Poco prima della cerimonia del rinnovo dei voti con Eric, Quinn si ritroverà ancora una volta a parlare con Paris e le ordinerà in modo perentorio di tenere la bocca chiusa sulla sua tresca con Carter.

Brooke scopre che Carter e Quinn sono stati amanti

Peccato che ad origliare questa conversazione ci sia Brooke Logan.

La moglie di Ridge attenderà che Quinn esca dalla stanza per mettere alle strette Paris. La sorella di Zoe quindi, non potrà far altro che confermare il fatto che Quinn abbia tardito Eric con Carter.

Intanto, alla Forrester Creations, Katie e Donna si ritroveranno a parlare delle loro rispettive sofferenze. Katie sarà in ansia per il destino di Bill ancora in carcere, Donna invece, starà soffrendo per Eric, visto che sarà ancora innamorata di lui.

Ancora non sa ciò che starà per succedere alla Villa durante il rinnovo delle promesse matrimoniali tra Forrester Senior e Quinn.

Brooke smaschera Carter e Quinn: Eric sconvolto dal tradimento della moglie

Dando uno sguardo alle trame di Beautiful in onda sino al 3 settembre, Brooke si farà raccontare da Paris per filo e per segno, tutto ciò che saprà su Carter e Quinn.

Scoprirà dunque che non è Shauna la donna cui cui è stato a letto Carter bensì Quinn. Brooke a questo punto, si precipiterà al piano di sotto, dove sta per iniziare la cerimonia e fermerà tutto, in quanto ha una cosa molto importante da dire.

Pregherà Eric di ascoltarla, visto che ciò che dovrà dire sarà importantissima e avrà a che fare con Quinn. Quest'ultima capirà immediatamente che Brooke vuole sabotare la cerimonia e cercherà di prendere la situazione in mano. Brooke però, riuscirà nel suo intento e racconterà di fronte a tutti quanto appena scoperto. Sarà dunque Logan a smascherare Quinn e Carter. Ovviamente Eric rimarrà pietrificato dopo aver saputo che la moglie lo ha tradito.