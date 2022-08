Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 8 a sabato 13 agosto 2022, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Bill si costituirà e il suo avvocato Justin vedrà molto male la situazione sia per lui che per suo figlio Liam.

Poco dopo, Shauna sarà arrabbiata per aver mentito anche a sua figlia Flo, ma Quinn dirà che tutto ciò è necessario per mantenere il segreto. Le due amiche però non si accorgeranno che Paris stava ascoltando tutto.

Bill si costituirà e rischierà grosso così come Liam

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5 Bill deciderà di costituirsi, ma l'avvocato di famiglia Justin vedrà la situazione molto male sia per lui che per suo figlio. Intanto, Hope sarà disperata e arrabbiata, ma cercherà di sostenere Liam.

Nel frattempo, Eric crederà che la donna che era nella camera di Carter fosse Shauna e quest'ultima sarà costretta a confessarglielo per coprire la sua amica Quinn. Allo stesso tempo però, Flo non crederà alla storia che sua madre possa essere andata a letto con l'avvocato e quindi la metterà in imbarazzo, chiedendole conferma davanti a Paris. La donna però confermerà la versione anche alla figlia che sarà totalmente stupida dal comportamento della madre.

Nel mentre, Zoe dirà a Carter di essere felice di averlo ritrovato, ma temerà che possa provare dei sentimenti per Fulton.

Paris scoprirà che è Quinn la donna ad essere andata a letto con Carter

Poco dopo, Shauna sarà molto arrabbiata perché odia mentire a sua figlia, ma Quinn la convincerà che è importante mantenere questo segreto.

Entrambe però non si accorgeranno che Paris le starà ascoltando e capirà che Quinn è andata a letto con Carter.

La ragazza rimarrà senza parole per quanto scoperto e vorrebbe subito correre a dire la verità a Zoe, ma Shauna si accorgerà che Paris stava origliando e glielo impedirà.

Nel frattempo, Quinn ed Eric si godranno la loro riconciliazione, così come Zoe e Carter.

Quest'ultimo, durante una cena farà la proposta di matrimonio alla modella.

Quinn vorrà impedire che Paris dica la verità a sua sorella

Successivamente, Shauna pregherà Paris di non dire la verità a Zoe. Nel mentre, Carter che sarà all'oscuro di ciò che sta succedendo, si complimenterà con Eric per aver fatto la pace con Quinn. Purtroppo però, Fulton non riuscirà a fermare Paris e così correrà ad avvertire l'amica, proprio mentre Buckingham si appresterà a raccontare la verità a sua sorella.

Poco dopo, Quinn correrà da Paris per farle cambiare idea, in un ultimo disperato tentativo. Intanto, Wyatt e Flo parleranno di quanto sta accadendo a Bill e Liam: lo Spencer sembra trovare sospetto che Vinny sia stato investito proprio dal fratello.