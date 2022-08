Dal 1 agosto, la soap opera spagnola Una vita si prenderà una lunga pausa estiva sino a venerdì 19 agosto. Quindi, per più di 20 giorni i telespettatori dei canali Mediaset dovranno rinunciare a vedere le vicende ambientate nel quartiere iberico di Acacias 38. Infatti, il ritorno su Canale 5 della soap è previsto per lunedì 22 agosto. Inoltre, da quest'ultima data Una Vita si appresterà al finale di stagione, che è previsto per la fine del 2022.

Una Vita sospesa dall'1 al 19 agosto 2022

Dunque, anche in questa estate 2022, il palinsesto di Canale 5, cambia i suoi piani.

Quest'anno è toccato ad Una Vita andare in "ferie" per circa 20 giorni. Inoltre, al posto della soap opera spagnola, in questo periodo andrà in onda Beautiful con doppi episodi. Di solito, ad andare in pausa estiva erano le vicende ambientate alla Forrester Creations, ma questa volta è successo il contrario, perché Una Vita è davvero vicina alla sua conclusione definitiva.

Entro la fine dell'anno ci potrebbe essere la fine delle vicende ambientate ad Acacias 38

In particolare, le puntate andate in onda fino a pochi giorni fa di Una Vita, fanno parte dell'ultima stagione, in quanto la soap opera in Spagna ha già chiuso i battenti. Allo stesso tempo, anche in Italia le vicende ambientate ad Acacias 38 sono agli sgoccioli e potrebbero concludersi in autunno o comunque entro la fine dell'anno, lasciando così spazio nella fascia pomeridiana di Canale 5 a qualche altra nuova soap opera.

Entrando nello specifico della vicenda, Canale 5 ha deciso di sospendere Una Vita, in quanto voleva evitare che i fan della soap perdessero la messa in onda televisiva di alcuni episodi perché anche essi in vacanza.

Dunque, a causa di ciò, Beautiful ha avuto il compito di sostituire Una Vita e a differenza di quest'ultima, la soap americana ne avrà ancora per tante stagioni.

I palinsesti estivi delle Soap di Mediaset

Come già anticipato in questo mese di agosto sono cambiati i palinsesti delle soap dei canali Mediaset. Infatti, dal 1° agosto su Canale 5 c'è un doppio appuntamento con Beautiful. Poi, dopo la soap opera americana continua ad andare in onda la serie turca Terra Amara e infine Un altro domani.

Tutta questa programmazione è prevista dal lunedì al venerdì come di consueto.

Infine, da lunedì 22 agosto tornerà Una Vita e le vicende di Acacas 38 andranno quasi sicuramente in onda da quel giorno senza più interruzioni, fino alla sua conclusione, salvo qualche cambiamento dell'ultimo momento che sicuramente verrà comunicato.