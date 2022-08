Rivelazioni clamorose saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 16 al 20 agosto su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Thomas Forrester scoprirà la verità sulla morte di Vinny Walker, che ha portato all'arresto di Liam e Bill Spencer.

Beautiful: anticipazioni puntate dal 16 al 20 agosto

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da martedì 16 a sabato 20 agosto in prima visione assoluta rivelano che Ridge apparirà sicuro delle buone intenzioni del figlio, quando Liam gli chiederà di badare alla sua famiglia.

Brooke, invece, sarà del parere opposto, tanto da mettere sull'avviso Hope della possibilità che Thomas torni ad essere ossessionato da lei.

Carter, invece, sarà tentato di confidare a Zoe la verità su Quinn, se quest'ultima non lo convincesse a tacere. Per questo motivo, i due ex amanti torneranno ad essere felici con i rispettivi partner grazie al silenzio di Paris.

Thomas cercherà di consolare Hope, apparsa molto disperata per la situazione di Liam. A tal proposito, Ridge e Brooke discuteranno sulla possibilità del padre di Douglas di prendersi cura dell'ex moglie e dei suoi figli. Una proposta, che sarà rifiutata dalla Logan mentre lo stilista minimizzerà il problema.

Thomas capisce che Vinny si è suicidato e Bill e Liam sono innocenti

Nelle puntate 16-20 agosto di Beautiful, Liam cercherà di convincere Hope ad accettare l'aiuto di Thomas con i bambini. Zende, invece, riuscirà ad aggiustare il telefono del fratello di Steffy. Per questo motivo, inizieranno ad arrivare un sacco di messaggi, tra cui il video in cui Vinny si getta sotto l'auto di Liam.

Il giovane Forrester, a questo punto, capirà che il suo migliore amico si è suicidato, tanto da volerlo mostrare a tutti quanti.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Justin colpirà alla testa Thomas, facendolo svenire dopo aver scoperto che Vinny si è suicidato e per questo Bill e Liam sono innocenti. A tal proposito, Katie si recherà a trovare il magnate in galera mentre Steffy offrirà una spalla ad Hope, aiutandola in questa difficile situazione.

Justin vuole impadronirsi della Spencer Publications

Bill parlerà con Katie sul modo di comportarsi con loro figlio Will. In questo frangente, il magnate si augurerà che Justin l'aiuti ad uscire il prima possibile dal carcere. Anche, Wyatt pregherà l'avvocato di fare di tutto pur di far scagionare suo fratello.

Thomas, nel frattempo, verrà rinchiuso in una gabbia da Justin. Qui, il ragazzo scoprirà che l'avvocato vuole impadronirsi della Spencer Publications, tanto da non voler fare niente per liberare padre e figlio Spencer.

Infine Brooke, Ridge e Steffy commenteranno il comportamento di Bill alla Forrester.