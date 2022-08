Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Sepp Scahuer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (Andrè Konopka), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) e Jeannine Gaspar (Vanessa Sonnbichler). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 20 agosto 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano ideato da Constanze e Florian per avere i soldi necessari per la cura, per la sofferenza di Maja nel rendersi conto di aver perso l'amore del Vogt, sull'attrazione di Ariane per Robert, sull'appuntamento fra Gerry e Shirin e sulla sconfitta di Rosalie e Christoph al torneo di bocce.

Maja soffre per Florian

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Florian accetterà l'idea di Constanze di fargli una proposta di matrimonio nel corso dell'evento di beneficenza. Nel frattempo, Maja continuerà a sperare di poter tornare con il suo ex quando quest'ultimo avrà superato con successo la sua malattia. Le sue speranze inizieranno a vacillare quando vedrà la sorellastra insieme a Florian mentre stanno chiacchierando felicemente con la baronessa Von Zweigen. Quello che la giovane non sa è che la coppia sta recitando un ruolo per convincere la nobile a finanziare la cura per salvare la vita a Vogt. Più tardi, infatti, Florian dirà chiaramente a Constanze di essere innamorato unicamente di Maja.

Quest'ultima rimarrà sconvolta nello scoprire che il suo ex ha accettato di sposare la sorellastra e si rassegnerà all'idea che lui non l'ama più.

Cornelia non si fida di Ariane

Robert e Ariane riusciranno a ritornare a casa per la gioia di Cornelia. Dopo aver riabbracciato il suo amato, quest'ultima finirà per litigare con lui perché convinta che sia stata la Kalenberg a mettere in scena un finto rapimento al contrario del suo compagno.

Dopo aver incontrato Robert di notte, Ariane rimarrà così affascinata da lui da iniziare a fantasticare sul Saalfeld. Nel tentativo di reprimere i suoi sentimenti per lui, Ariane organizzerà un incontro d'amore con Erik, ma anche in quell'occasione continuerà a pensare a Robert. Felice all'idea di poter rimanere a Bichlheim grazie a Max, Gerry deciderà di portare al cinema Shirin che a causa di una telefonata lo mollerà subito dopo lo spettacolo.

Christoph darà a Cornelia dei consigli su come gestire Ariane. Più tardi, l'albergatore discuterà furiosamente con Rosalie dopo aver perso a sorpresa nel torneo di bocce contro i Sonnbichler che loro pensavano essere degli avversari poco temibili.