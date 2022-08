Diversi avvenimenti caratterizzeranno le puntate di Beautiful trasmesse attualmente negli Usa. Le trame dello sceneggiato svelano che Sheila Forrester vorrà incontrare Finn a tutti i costi. Taylor Hayes e Brooke Logan, invece, si faranno la "guerra" con la pittura del nipote.

Beautiful: Sheila pedina le mosse di Finn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse a inizio settembre sulla Cbs, rivelano che Hope (Annika Noelle) apparirà molto sospettosa circa la nuova fiamma di suo padre. La ragazza, infatti, crederà che ci sia qualcosa di famigliare in lei, non sapendo che si tratta di Sheila, data per morta in seguito ad un attacco di un orso.

Per questo motivo, la verità sulla criminale sarà in forte rischio.

Nel frattempo, Deacon sarà molto nervoso quando Sheila (Kimberlin Brown) lo informerà del suo piano. La donna, infatti, gli dirà di aver intenzione di vedere suo figlio costi quel che costi. Una decisione che tuttavia non troverà l'appoggio di Sharpe che proverà a farle cambiare idea. Ma anche questa volta la criminale non sembrerà voler sentire ragioni, tanto da pedinare Finn mentre mangia insieme al suocero a Il Giardino. Per questo motivo Deacon dimostrerà di essere in seria difficoltà a fermare le intenzioni della donna.

Deacon ferma un incontro tra la criminale e suo figlio

Nelle puntate statunitensi di Bold and Beautiful (che poi andranno in onda nel 2023 in Italia), Sheila tenterà una mossa azzardata dopo aver rivisto suo figlio.

La criminale, infatti, deciderà di avvicinarsi a Finn e Bill Spencer, ma Deacon deciderà di fermarla. Il padre di Hope, infatti, avrà paura che Carter venga riconosciuta dal marito di Steffy e suo suocero.

Taylor e Brooke iniziano a battagliarsi con la pittura

A Villa Forrester, invece, andrà in scena un furioso scontro. Taylor e Brooke, infatti, inizieranno a battagliarsi con la pittura di Douglas, mentre discutono su Ridge (Thorsten Kaye).

Neanche a dirlo, lo stilista rimarrà sconvolto quando si troverà di fronte a tale scena, tanto da decidere di mettervi fine. Le due rivali, a questo punto, appariranno molto in imbarazzo quando saranno colte in fragrante da Forrester inzuppate di acquerelli.

In questo frangente Brooke (Katherine Kally Lang) inizierà a fare pressing sul marito, affinché si schieri dalla parte di Hope per quanto riguarda l'affidamento di Douglas. Cosa che non sarà accettata da Taylor, la quale dirà a Ridge di attenersi alla sua decisione originale ovvero sostenere Thomas.