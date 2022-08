Lunedì 29 agosto è iniziata la nuova stagione di Un posto al sole. La puntata è partita esattamente dal punto in cui si era conclusa a metà agosto, mostrando finalmente l'esito dei tre spari di Lello Valsano. In modo un po' spiazzante è stato svelato agli spettatori che Viola e Susanna sono state ferite entrambe gravemente all'addome. Le due donne sono quindi in pericolo di vita e risulta palese che tale vicenda riempirà le trame per lungo tempo.

Un posto al sole: la dedica commovente a Carmen Scivittaro

L'episodio di lunedì 29 agosto si è aperto con un doveroso omaggio a uno dei personaggi più amati della storia di Un posto al sole.

In sovraimpressione è apparsa la scritta che citava: "Questa puntata è dedicata alla nostra cara amica Carmen Scivittaro, indimenticabile Teresa Diacono". Considerati i tempi tecnici, non si poteva fare di più, ma è facile ipotizzare che in futuro venga dato un epilogo a questo personaggio.

Subito dopo è iniziata la vera puntata ed è stato svelato agli spettatori che l'episodio era collocato temporalmente il 12 agosto. Del resto è stato mostrato il seguito dell'ultima puntata che era andata in onda in quella data precisa, dettaglio assolutamente non trascurabile. Un posto al sole infatti rispetta la timeline reale, quindi è facile ipotizzare che nei prossimi episodi ci sarà un timeskip di due settimane che permetterà di allinearsi con le date attuali.

Un posto al sole: Viola e Susanna colpite all'addome

Si è dibattito a lungo su chi fosse stata colpita tra Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini), ma nella puntata è stato rivelato, in modo piuttosto sorprendente, che entrambe sono state ferite gravemente all'addome.

Le due donne sono state soccorse da Eugenio (Paolo Romano) e da Damiano (Luigi Miele) e trasportate d'urgenza al San Filippo, in condizioni disperate.

Buone notizie invece per il piccolo Antonio, personaggio ritenuto a rischio di rapimento. Il piccolo infatti è stato soccorso e portato sano e salvo a casa Giordano-Bruni.

Una delle due donne potrebbe morire

Se davvero ci fosse un salto temporale, due settimane sarebbero più che sufficienti per avere un primo quadro clinico e capire chi tra Viola e Susanna sia realmente in pericolo.

Chi ha letto i rumor di questi giorni sa bene che una delle due sembra essere decisamente più a rischio, ma per adesso non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Le uniche notizie certe sono che entrambe sono in gravi condizioni e devono essere operate. Su Viola è stato fornito un dettaglio clinico in più rivelando che sia stato danneggiato il suo fegato, ma nulla che possa però dare indizi sul suo futuro. Difficile ipotizzare che possa esserci un lieto fine per entrambe ma, a questo punto, non resta che attendere per scoprirne di più. Va ricordato inoltre che, al momento, non esistono anticipazioni ufficiali che rivelino il destino delle due donne.