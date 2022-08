In questi giorni Sonia Bruganelli ha fatto molto discutere con delle sue dichiarazioni sulle raccomandazioni nel mondo del lavoro in Italia. In particolare, l'imprenditrice romana classe 1974 ha sostenuto che anche la meritocrazia avrebbe un ruolo (“In Italia non esiste solo il clientelismo, ma anche la meritocrazia”, sono state le sue parole), come accaduto nel caso dell'ex gieffina Sophie Codegoni, diventata "bonas" di Avanti un altro, uno dei ruoli femminili più importanti del programma di Canale 5.

Su questo è poi intervenuta la blogger e design Elen Ellis, la quale ha espresso il suo disaccordo, spiegando che ci sono diverse persone agevolate rispetto ad altre e che quindi avrebbero più possibilità per essere scelte in determinati ambienti.

Le dichiarazioni di Elen Ellis contro Sonia Bruganelli

"Non sono assolutamente d'accordo. Penso che la maggior parte delle persone che va avanti sia raccomandata. Non c'è niente di male, ma ammettiamolo" ha esordito così la fashion blogger Elen Ellis, lanciando una stoccata all'imprenditrice capitolina Sonia Bruganelli. "Nella maggior parte dei lavori è qualcun altro che decide se tu vali o no", ha poi continuato la designer di moda, lasciandosi andare a uno sfogo tramite le sue Instagram Stories. "Io rosico perché penso di essere molto più brava, di avere molta più personalità e di essere molto più intelligente e in gamba di molte altre", ha infine chiosato l'influencer Ellis, mettendo ben in chiaro il suo punto di vista riguardo alla questione dell'esistenza delle raccomandazioni.

Stando a quanto si apprende da Blog Tivvù, pare che Elen Ellis abbia sostenuto lo stesso provino dell'ex tronista Sophie Codegoni per diventare la nuova bonas di Avanti un altro e che non abbia affatto preso bene l'eventuale bocciatura. "E' inutile che io certo di utilizzare la testa se poi la maggior parte di loro usa il corpo", aveva dichiarato la blogger e design trentaduenne dopo il casting per la trasmissione Mediaset condotta da Paolo Bonolis.

Chi è Elen Ellis, la blogger e designer amica di Valentina Ferragni

Elen Ellis è una fashion blogger, designer e stylist e un'influencer che conta più di 240 mila followers su Instagram. E' molto amica di Valentina Ferragni, sorella dell'imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni e dell'influencer e attrice romana Ludovica Bizzaglia classe 1996.

Entrambe, infatti, sono state invitate al matrimonio della blogger classe 1990 e del marito ingegnere Stefano Quaglieri celebrato a Viterbo e nell'antico borgo di Sutri lo scorso 7 luglio.

Elen Ellis è inoltre un volto già conosciuto nel mondo della televisione, poiché è stata conduttrice di sei puntante di "Scemi not shaming", programma andato in onda su MTV in compagnia di Fabrizio Bezzi.