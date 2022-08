Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Da sottolineare che la settimana di programmazione che va dall'8 al 12 agosto risuta essere l'ultima prima della pausa estiva prevista dal 15 al 16/8.

Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda sino al 12/8 svelano nuovi colpi di scena. Occhi puntati su Raffaele ed Ornella, i quali sembreranno non superare la loro crisi matrimoniale. La dottoressa Bruni, difatti, manterrà a distanza il marito, nonostante gli sforzi di quest'ultimo di farsi perdonare.

Tuttavia, nonostante le difficoltà iniziali, i due coniugi riusciranno a gettarsi questa brutta vicenda alle spalle.

Spazio anche alle vicende della coppia formata da Silvia e Giancarlo.

Upas, puntate 8-12/8: Bruni fredda con il marito

La nuova settimana di programmazione di Upas darà ancora spazio alle vicende della coppia formata da Ornella e Raffaele. I due coniugi già da qualche settimana si trovano coinvolti in una crisi, dal quale sembrano far fatica a uscirne. Nello specifico la donna non ha gradito il fatto che il consorte si sia aperto con un'altra persona diversa da lei, riguardo a una questione molto delicata, come le minacce subite da Valsano. Ornella, dopo aver appreso questo dettaglio, ha iniziato a mostrarsi fredda con il coniuge, sentendosi in qualche modo tradita.

Upas, spoiler sino al 12 agosto: Raffaele cerca di farsi perdonare della moglie

Stando alle anticipazioni relative agli episodi di Upas in onda dall'8 al 12 agosto, Raffaele non si darà per vinto. Giordano sembrerà deciso a riconquistare la fiducia della moglie, della quale si professa ancora molto innamorato. L'uomo, infatti, cercherà di mettercela tutta, pur di ritrovare l'atmosfera coniugale di un tempo.

Ornella, però, sembrerà spostare la crisi sul lato personale, sentendosi meno attraente. La madre di Viola, inoltre, commetterà l'errore di paragonarsi a Elvira, ritenendola più vitale e accomodante di lei.

Upas, episodi 8-12 agosto: Giordano e Bruni si ritrovano

Gli spoiler delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 12/8 svelano che Ornella deciderà di mettere da parte i dissapori con il marito, suggellando la pace.

Al contempo, nel corso delle nuove puntate sarà dato spazio anche ad altre vicende. Giancarlo e Silvia, difatti, si appresteranno a organizzare la loro vacanza. Tuttavia i due innamorati incontreranno Michele. La coppia, nel vedere il giornalista, avrà non poche difficoltà nel nascondere l'imbarazzo. Lo stesso Michele, del resto, nel vederli così uniti e innamorati, non riuscirà a non provare una certa tristezza e nostalgia dei tempi andati.