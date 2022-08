Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo 15 agosto 2022. Le novità del palinsesto della rete ammiraglia riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà un vero e proprio stravolgimento in daytime.

La soap opera Beautiful, ad esempio, sarà trasmessa in versione ridotta mentre Terra Amara, la nuova serie turca che sta riscuotendo grande successo in daytime, risulta cancellata dalla programmazione di Canale 5 del prossimo lunedì pomeriggio.

Beautiful viene ridotto: cambio programmazione Mediaset il 15 agosto 2022

Nel dettaglio, per la giornata di Ferragosto ci saranno delle modifiche importanti al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

In daytime, al pomeriggio, la soap opera Beautiful andrà in onda in versione ridotta. A differenza di quello che è successo fino ad oggi, la serie americana sarà trasmessa con un singolo episodio, dalle 13:40 alle 14:10.

Per questo lunedì pomeriggio, quindi, non ci sarà nessun raddoppio in daytime, ma i fan di Beautiful possono stare tranquilli, perché la soap tornerà col la doppia puntata a partire dal 16 agosto e fino a quando non tornerà l'appuntamento con Una Vita, prevista nuovamente nel palinsesto di Canale 5 dal 22 agosto.

Cancellato Terra Amara dal palinsesto del 15 agosto 2022

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo 15 agosto, interesserà anche la messa in onda della soap opera Terra Amara e quella di Un altro domani.

La due nuove serie che hanno debuttato questa estate nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, risultano cancellate dal palinsesto del prossimo lunedì 15 agosto 2022.

Alle 14:35 e, successivamente, alle 15:35 non ci sarà spazio per la messa in onda di Terra Amara e Un altro domani: le due soap risultano cancellate dalla programmazione eccezionalmente per questo lunedì di Ferragosto, così da non "sprecare" episodi in un giorno in cui non ci sono tantissimi spettatori davanti alla tv.

Ecco cosa va in onda al posto di Terra Amara e Un altro domani: cambio programmazione 15 agosto

E così, per la giornata del 15 agosto 2022, il palinsesto di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche in daytime. Al posto del doppio episodio di Beautiful, Terra Amara e Un altro domani, ci sarà spazio per la messa in onda della serie spagnola Grand Hotel e poi, a seguire, andrà in onda un nuovo film del ciclo Rosamunde Pilcher.

Al mattino, infatti, nonostante il giorno di festa è confermato l'appuntamento con Morning News, il talk show condotto da Simona Branchetti, che sarà trasmesso in rigorosa diretta.

A seguire ci sarà spazio per una nuova replica di Forum con Barbara Palombelli così come, nel preserale, è confermata la riproposizione del game show Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis.