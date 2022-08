Cambio programmazione in casa Rai dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia, dove attualmente sta andando in onda la soap opera spagnola Sei sorelle.

Dal 12 settembre, però, il palinsesto pomeridiano di Rai 1 subirà un vero e proprio scossone, complice il ritorno in scena de Il Paradiso delle Signore 7.

Sempre in daytime, ci sarà uno slittamento per quanto riguarda la messa in onda del game show L'Eredità, quest'anno in onda in netto anticipo rispetto al previsto.

Sei Sorelle sospesa in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre 2022 interesserà soprattutto la fascia del primo pomeriggio.

In daytime, infatti, ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, che prenderà di nuovo il posto di Sei Sorelle.

Di conseguenza, per la soap opera spagnola incentrata sulle vicende delle sorelle Silva, non ci sarà più spazio nella fascia del daytime di Rai 1.

Cosa ne sarà, a quel punto, delle restanti puntate di Sei Sorelle? L'appuntamento con la soap, seppur sospeso dal daytime della rete ammiraglia, proseguirà in prima serata ma su Rai Premium, con un appuntamento singolo a settimana della durata di due ore.

Slitta il ritorno de L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre

E poi ancora, cambio programmazione a settembre anche per quanto riguarda la fascia del preserale di Rai 1.

La nuova edizione de L'Eredità, condotta ancora una volta da Flavio Insinna, è stata confermatissima nella nuova stagione televisiva 2022/2023, ma quest'anno non partirà a settembre.

A differenza degli altri anni, in casa Rai hanno scelto di prolungare la messa in onda di Reazione a catena nella fascia del preserale di Rai 1. Il game show condotto da Marco Liorni, infatti, andrà avanti fino al prossimo 30 ottobre.

Una vera e propria promozione per Liorni e il suo team, dopo il grande successo di ascolti registrato in questi anni e soprattutto nel corso dell'ultima edizione, che ha toccato picchi del 30% di share in daytime.

Per rivedere in onda Flavio Insinna e L'Eredità, bisognerà attendere il 31 ottobre.

Ritorno in anticipo per Serena Bortone e Alberto Matano su Rai 1

Ritorno in anticipo, invece, per Serena Bortone e Alberto Matano, rispettivamente al timone di Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.

La messa in onda delle nuove edizioni dei loro talk show era prevista a partire dal 12 settembre in daytime ma, complice la delicata situazione politica del nostro Paese e le imminenti elezioni del 25 settembre, si è scelto di anticipare il debutto dei due programmi a lunedì 5 settembre.

In questo modo, quindi, sia Serena Bortone che Alberto Matano potranno seguire le ultime fasi della campagna elettorale e offrire degli spunti al pubblico di Rai 1, in vista del voto.

Le restanti trasmissioni del daytime feriale proposte dalla rete ammiraglia, invece, restano confermate per lunedì 12 settembre.

Il ritorno di È sempre mezzogiorno in daytime

Tra queste spicca il ritorno di E' sempre mezzogiorno, la trasmissione culinaria condotta da Antonella Clerici che tornerà in onda nella fascia che va dalle 12 alle 13:30 circa, prendendo così il posto di Camper, il programma estivo proposto da Rai condotto da Roberta Morise e Tinto.

Una delle novità di È sempre mezzogiorno 2022/2023 riguarda l'abbinamento dello show alla Lotteria Italia: ogni giorno, quindi, si avrà la possibilità di vincere dei premi legati allo storico concorso, la cui finale è in programma come da tradizione il 6 gennaio.

Eleonora Daniele, Liorni e Amadeus tornano nel palinsesto Rai di settembre

Tra gli altri programmi del daytime confermati nella nuova stagione televisiva Rai, figura anche Storie Italiane, il talk show mattutino condotto con successo da Eleonora Daniele, incentrato in primis sui casi di cronaca nera e sulla stretta attualità.

Al sabato pomeriggio, invece, prevista la nuova edizione di Italia sì, il talk show condotto da Marco Liorni che tornerà a dare la parola agli Italiani e alle loro storie da raccontare.

Nell'access prime time, invece, dopo l'intera estate con TecheTecheTè, ci sarà spazio per il ritorno dei Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus, che avrà il compito di sfidare il tg satirico Striscia la notizia.