Lo scorso giugno, Can Yaman è stato avvistato con Francesca Del Fa in Sardegna. A distanza di qualche mese, l'attrice de Il Paradiso delle Signore ha deciso di fare chiarezza sul pettegolezzo di Gossip che l'ha vista protagonista. La diretta interessata ha ammesso di essere infastidita per il rumor circolato, in quanto preferisce parlare della sua carriera e mai della sua vita privata.

Il rumor

Dagospia aveva lanciato la bomba di gossip. Nel dettaglio, il portale di Roberto D'Agostino aveva fatto notare il feeling mostrato dal noto attore turco e dall'attrice de Il Paradiso delle Signore.

Nonostante i due non fossero stati avvistati in atteggiamenti complici, l'intesa era a mille durante un festival in Sardegna. Addirittura, Can Yaman avrebbe incontrato la sua ex Diletta Leotta allo stesso evento, ma non l'avrebbe degnata neanche di un saluto.

Il commento dell'attrice

A circa due mesi dal pettegolezzo di gossip che l'ha coivolta, Francesca Del Fa ha deciso di fare chiarezza su quell'incontro. Intervistata da SuperGuida Tv, l'attrice ha ammesso di essere rimasta infastidita: "Sono una persona molto riservata". La Irene Cipriani della più famosa boutique di Milano ha rivelato di voler far parlare di lei sui giornali per la carriera e non per la sua vita privata.

A tal proposito la diretta interessata ha affermato: "Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa".

Dunque, tra Francesca Del Fa e il collega Can Yaman non c'è alcuna relazione o flirt in corso, ma solamente una sana amicizia.

Yaman è single

La scorsa settimana, Can Yaman è stato protagonista di un weekend in Versilia. L'attore turco ha alloggiato in un hotel a Viareggio mentre la sera l'ha trascorsa a Forte dei Marmi. Come spesso accade, l'attore è stato accolto da un bagno di folla: foto e autografi firmati dal diretto interessato, altri fan si sono fatti trovare sotto all'hotel scelto dal 33enne.

Come riportato da un noto settimanale di cronaca rosa, il 33enne non è mai stato avvistato in compagnia di nessuna donna: "Can Yaman conduce una vita da single". In passato, si è parlato di un presunto flirt con la collega Francesca Chillemi: quest'ultima, però, è felicemente sposata con Stefano Rosso dalla quale ha avuto anche una figlia di nome Rania.

Yaman e Chillemi hanno lavorato insieme alla nuova serie tv targata Mediaset Viola come il mare, per questo alcuni hanno ipotizzato che il feeling fosse scoppiato sul set.

L'ultima relazione ufficiale di Yaman è quella con Diletta Leotta. A distanza di un anno, i motivi della rottura tra i due restano ancora inediti. Can e Diletta sembravano pronti per il grande passo, ma al ritorno da un viaggio in Turchia la coppia è scoppiata.