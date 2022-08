Le anticipazioni sulle ultime puntate di Sei Sorelle rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena, con un finale che si preannuncia particolarmente denso di sorprese.

Occhi puntati in primis su quella che sarà la vendetta di Julio nei confronti di Marina, ma anche sulla disperazione di Elisa, che per amore arriverà a compiere un gesto che rischierà di compromettere per sempre la sua vita.

Candida si vendica di Marina: ecco come finisce la soap Sei Sorelle

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Sei sorelle, trasmesse prossimamente in prima visione assoluta anche in Italia, rivelano che Candida deciderà di mettere fine alla vita di Marina, ma non vorrà assolutamente sporcarsi le mani in prima persona.

Ecco allora che la perfida donna incaricherà Julio di uccidere la sua storica rivale e quest'ultimo non farà affatto un passo indietro.

Sicuro di avere la protezione e il consenso di Candida, ecco che Julio porterà a compimento la vendetta spietata nei confronti di Marina.

Marina viene uccisa: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Le anticipazioni su come finisce la soap Sei Sorelle rivelano che Julio si presenterà inaspettatamente a casa di Marina e, fin dal primo momento, le farà capire qual è il suo scopo.

A stupire, però, sarà la reazione della stessa Marina, la quale lascerà intendere che un po' si aspettava questa vendetta e per tale motivo chiederà a Julio di portare subito a compimento il suo piano.

Immediata la reazione del ragazzo che, senza troppi giri di parole, ammazzerà Marina nel finale della soap opera.

Al centro delle anticipazioni di Sei Sorelle ci sarà spazio anche per le vicende di Elisa, la quale proverà ancora una volta ad avvicinarsi al suo grande amore Gonzalo.

Elisa disperata per amore: come finisce la soap Sei Sorelle

Peccato, però, che la reazione del ragazzo non sarà delle migliori: Gonzalo farà un discorso inaspettato a Elisa, facendole presente che non intende costruire un futuro con lei.

Insomma, Gonzalo chiuderà per sempre questa relazione con Elisa, tanto da portarla a compiere un gesto estremo.

L'ultima delle sorelle Silva deciderà di provare a togliersi la vita, ma per fortuna verrà fermata in tempo e così si eviterà un'altra tragedia nelle ultime puntate.

Un finale che non deluderà le aspettative dei fan della soap opera Sei Sorelle, che da settembre non troverà più spazio nella programmazione quotidiana di Rai 1.

La soap opera Sei Sorelle chiude i battenti nel daytime di Rai 1

La serie spagnola, infatti, verrà cancellata dal palinsesto della rete ammiraglia per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle signore, prima con le repliche delle ultime puntate della passata stagione e poi con le nuove puntate in prima visione assoluta, in onda a partire da lunedì 12 settembre in daytime.

Quella di venerdì 2 settembre, quindi, sarà l'ultima puntata di Sei Sorelle in onda nella fascia del pomeriggio di Rai 1, dopodiché la soap opera arriverà su Rai Premium.

La messa in onda, infatti, è prevista di giovedì sera sul canale 25 del digitale terrestre, dove verrà programmato un doppio episodio settimanale.