Ci saranno molte novità in occasione dei prossimi episodi di Terra Amara, la soap opera turca in onda attualmente su Canale 5 con gli episodi della prima stagione. Le trame svelano che Zuleyha Altun chiederà ad Hunkar Yaman di cacciare Gulten Taskin dalla tenuta, in quanto le farà una pesante accusa su Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz spezza il cuore di Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i prossimi episodi, annunciano che il rapporto tra Zuleyha e Gulten sarà sempre più in crisi.

Tutto inizierà quando Yilmaz si fidanzerà con Mujgan, una notizia che in breve tempo farà il giro di Adana, tanto da portare la sorella di Gaffur a recarsi alla fabbrica di Akkaya per avere un confronto con lui.

Durante l'incontro il protagonista deciderà di essere sincero con l'amica, tanto da rivelarle di aver intenzione di avere un futuro insieme alla dottoressa Hekimoglu. Inoltre ribadirà alla giovane Taskin di non aver mai provato per lei un interesse, ma soltanto un forte sentimento d'affetto come tra fratelli. Una dichiarazione che dilanierà il cuore di Gulten, la quale affranta troverà conforto tra le braccia di Saniye, ma gli impresti non finiranno qui.

La domestica accusa Zuleyha di provare gelosia per Mujgan

Negli episodi della prima stagione di Terra Amara, Gulten non troverà una situazione facile quando ritornerà a lavoro alla tenuta. La donna, infatti, dovrà affrontare Zuleyha, la quale apparirà ancora arrabbiata con lei per non aver consegnato a Yilmaz le missive che gli aveva scritto, dove lo informava di essere stata costretta a sposare Demir per salvarlo.

Per questo motivo si verrà a creare un accesso scontro, dove la sorella di Gaffur cercherà di difendersi dalle accuse di Altun, ottenendo però il risultato contrario.

La moglie di Demir, infatti, perderà il lume della ragione quando la domestica l'accuserà di provare gelosia per la storia tra Yilmaz e Mujgan. Per questo motivo la protagonista apparirà disposta a tutto pur di impedire a Gulten di mettere il becco in cose che non la riguardano.

Altun ordina alla suocera di licenziare la giovane Taskin

Zuleyha farà una richiesta sprezzante alla suocera: le chiederà di licenziare Gulten dalla tenuta, in quanto ha messo in dubbio il suo ruolo di moglie. Neanche a dirlo, la signora Yaman darà ragione alla nuora, tanto da cacciare la giovane Taskin dalla cucina, promettendole però un'altra occupazione alla fattoria. La frattura tra Altun e la sorella di Gaffur apparirà sempre più grave, tanto che la storyline sarà destinata ad arricchirsi di nuovi colpi di scena.