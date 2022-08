Una vita è in pausa estiva ma le puntate riprenderanno tra qualche settimana per dirigersi verso il gran finale di sempre. I telespettatori si chiedono come finirà la soap opera che ha tenuto alti gli ascolti di Canale 5 per oltre dieci anni ma, prima di quel momento, tanti eventi dovranno ancora accadere nel turbolento quartierino di Acacias.

Genoveva, con il suo inganno, riuscirà ad avere la formula del gas nervino e Aurelio finirà nella sua trappola dopo che sarà andato a vedere nella fabbrica come procedono i lavori. Ma un evento inaspettato sarà pronto a cambiare ogni cosa.

Nel frattempo Gabriela, la figlia segreta di Genoveva, inizierà giorno dopo giorno ad avvelenare la madre, con il chiaro intento di ucciderla.

Di seguito, le nuove anticipazioni di Una Vita e le trame delle puntate inedite che vedremo su Canale 5.

Finale di Una Vita: Genoveva muore

Non ci saranno solo eventi nefasti nelle nuove puntate di Una Vita: Casilda diventa una ricca signora dopo aver vinto alla lotteria insieme a Servante e Fabiana. Ma se questi ultimi si concederanno un viaggio e successivamente ristruttureranno la pensione, la dolce Casilda deciderà di condurre la vita di sempre restando al servizio di Rosina e concedendosi solo dei bei vestiti.

Nel frattempo, Bellita riceverà un premio per la sua carriera artistica direttamente dal Re e intonerà un grazioso canto che allieterà tutti i vicini.

Aurelio, una volta in fabbrica, verrà rinchiuso da due complici di Genoveva in modo che bruci tra le fiamme, ma così non sarà. Inaspettatamente, Quesada si salverà e tornerà dalla spietata moglie per finirla. Genoveva, incredula, chiederà perdono per le sue malefatte e morirà tra le braccia di Gabriela. Ma anche Aurelio morirà, ucciso niente di meno che dal "fedele" Marcelo.

Cayetana e Gabriela vogliono Acacias

Genoveva non avrà il perdono di Alvarez Hermoso: come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Felipe guarisce e parte con Dori per Ginevra, dove si sposerà e ritroverà il suo amato figlio. Un finale rose e fiori per l'avvocato, dopo tutto il dolore che ha dovuto sopportare.

Torneranno anche Susana e Armando, che vorranno fare affari con Rosina e Liberto.

Ma la notizia che farà scalpore sarà il fatto che Cayetana è viva e i telespettatori lo scopriranno grazie a una telefonata che le farà Gabriela appena dopo la morte di Genoveva. Le due sono sempre state complici e ora vogliono prendere il potere del quartierino.

Quando finisce Una Vita?

Ancora non si sa con ufficialità la data esatta in cui Canale 5 trasmetterà l'ultima puntata di Una Vita, ora in pausa. Stando però alle indiscrezioni che circolano sul web, pare che le vicende di Acacias faranno compagnia ai telespettatori ancora per diversi mesi e che Una Vita finisca nel mese di novembre 2022.